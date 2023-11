Kuinka tekoäly valjastetaan liiketoiminnan avuksi? Tutkijat yhdistivät voimansa kahdeksan kansainvälisen yrityksen kanssa

Nimitys: Hanna Sievinen Aalto-yliopiston hallitukseen 25.10.2023 15:02:32 EEST | Tiedote

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on valinnut kauppatieteiden tohtori Hanna Sievisen yliopiston hallituksen uudeksi jäseneksi ja professori Karel Luybenin uudelle kaudelle 1.1.2024 alkaen. Hallituksen jäsenten kausi on kolmevuotinen. Uusi jäsen Hanna Sievinen tuo Aalto-yliopiston hallitukseen laajaa käytännön kokemusta hallitustyöstä, elinkeinoelämästä ja sijoitusvarallisuuden hallinnoinnista. Hanna Sievinen toimii tällä hetkellä hallitusammattilaisena useissa yrityksissä ja on muun muassa puheenjohtaja Futurice Oy:n hallituksessa ja varapuheenjohtaja Taaleri Oyj:ssä. Hän työskenteli vuosina 2000–2014 Nokia Oyj:ssä johtavissa tehtävissä useassa eri maassa. Hän toimii myös itsenäisenä yritysneuvonantajana sekä useissa luottamustehtävissä. Hanna Sievinen on suorittanut kauppatieteiden tohtorin tutkinnon LUT-yliopistossa ja maisterin tutkinnot Helsingin kauppakorkeakoulussa sekä Rennesin kauppakorkeakoulussa Ranskassa. Akateemisten asiain komitea valitsi erovuorossa olleen Kare