Kaikki kuumasta valokuidusta: avoin vai suljettu verkko, markkinoiden päättäjät ja määrääjät, kuluttaja keppihevosena – tervetuloa mediatilaisuuteen 16.11. klo 9–10.30

Valokuituun tehtävien investointien on ennustettu ylittävän pian kahden miljardin euron rajan. Kilpailu Suomen kuitualueiden jaosta valokuitutoimijoiden välillä käy nyt tulikuumana, ja se värittää myös alasta käytävää keskustelua. Markkinoilla on paljon puutteellista ja jopa harhaanjohtavaa tietoa. Lisäksi tieto on vaikeasti löydettävissä tai sitä saatetaan jopa muunnella tai pimittää. Siksi kuluttajan on vaikea tehdä faktoihin perustuvia valintoja.