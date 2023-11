Rehn: Kansallinen tilanne Itä-Suomen osalta visioton, tarvitaan kansallisia energiaratkaisuja sekä EU-tason ohjelma rajamaakuntien tueksi

Olli Rehn julkisti kampanjailmeensä ja sloganinsa 25.10.2023 17:55:45 EEST | Tiedote

Presidenttiehdokas Olli Rehn julkaisi kampanjailmeen ja sloganinsa keskiviikkona Facebookissa ja Instagramissa järjestytyssä julkistustilaisuudessa. Rehnin kampanjasloganissa ”Vakaa kuin kallio” yhdistyy sekä Rehnin perusolemus että yksi presidentin tärkeimmistä ominaisuuksista. Minulle vakaus on kokemuksen kartuttamaa varmuutta. Se on malttia pysähtyä ja punnita asioita perusteellisesti. Se on kykyä päättää, kun tarve on. Vakaus on vastuunkantoa Suomesta ja suomalaisista. Se on halua ymmärtää muiden ihmisten ajatuksia ja näkemyksiä silloinkin, kun yhdistäviä tekijöitä on vaikea löytää. Vakaus on luottamusta itseensä, toisiimme ja Suomen tulevaisuuteen. Vapaus, yhdenvertaisuus, demokratia ja oikeusvaltio ovat tasavaltalaisia arvoja, joiden eteen olen työskennellyt neljä vuosikymmentä – ja niitä lupaan puolustaa jatkossakin, sanoo Rehn. Rehnin kampanjakiertue on kiertänyt aktiivisesti ympäri Suomea sen jälkeen kun Rehn ilmoitti kesäkuussa pyrkivänsä presidenttiehdokkaaksi. Syyskuussa Re