Suomalainen Vakuutustarjous.com uudistaa vakuutusalaa - vakuutusvertailun uusi aikakausi

Vakuutustarjous.com, suomalainen vakuutusteknologian edelläkävijä, on julkaissut uuden palvelun, joka mullistaa tavat, joilla suomalaiset vertailevat ja ostavat vakuutuksia. Uuden verkkopalvelu myötä kuluttajat voivat kilpailuttaa nykyiset vakuutuksensa helposti ja nopeasti.

Asiakaskokemuksen kehityksen lähtökohtana

Palvelun ainutlaatuisuus:

Käyttäjäystävällisyys: Asiakkaat voivat pyytää vakuutustarjouksen kotisohvaltaan käsin.

Räätälöidyt Tarjoukset : Asiakkaiden tarpeisiin räätälöidyt vakuutustarjoukset perustuvat yksilöllisiin tietoihin, kuten ammattiin, elämäntilanteeseen ja olemassa oleviin vakuutuksiin.

Nopeus : Vakuutustarjous.com palvelu kautta käyttäjät saavat vakuutustarjoukset usein minuuteissa, ei päivissä.

Läpinäkyvyys: Kaikki vakuutusehdot ja -hinnat ovat selkeästi esillä, ei piilokuluja.

Todistetusti tehokas prosessi joka säästää rahaa

Vakuutustarjous.comin missiona on tarjota suomalaisille helppo ja nopea tapa löytää paras vakuutusratkaisu. Me uskomme, että vakuutusten ostamisen ei tarvitse olla monimutkaista, ja asiakkaiden tulisi voida luottaa siihen, että he saavat markkinoiden parhaan hinnan ja kattavuuden. Vakuutustarjous.com on tässä avainasemassa.

Vaikka Vakuutustarjous.com on suhteellisen uusi tulokas verkkopalveluna, palvelun kautta on jo kilpailutettu satoja vakuutuksia, mikä osoittaa suomalaisten kuluttajien kasvavan luottamuksen digitaalisiin kilpailutuspalveluihin. Käyttäjät ovat keskimäärin säästäneet huomattavia summia vakuutusmaksuissaan pyytämällä kilpailevan vakuutustarjouksen Vakuutustarjous.com -palvelun kautta.

Henkilökohtaista palvelua nykyaikaisesti

Palvelu yhdistää teknologian ja henkilökohtaisen kosketuksen ainutlaatuisella tavalla. Alustalla toimii useiden eri vakuutusyhtiöiden edustajia, eli vakuutusasiamiehiä, jotka aktiivisesti laskevat tarjouksia vakuutustarjouspyynnön jättäneille asiakkaille.

Kilpailevan vakuutustarjouksen pyytäminen on aina ilmaista ja ei sido tarjouspyynnön jättäjiä ottamaan tarjottua vakuutusta. Kuluttajat voivat siis täysin ilman minkäänlaista sitoomusta pyytää vakuutustarjouksia ja vertailla niitä. Kokeile palvelu ilmaiseksi nyt ja kilpailuta vakuutukset!

Vakuutustarjous.com ei ole vakuutusyhtiö

Vakuutustarjous.com ei itsessään ole vakuutusmeklari eikä vakuutusyhtiö, eikä se myöskään tarjoa vakuutuksia suoraan asiakkaille. Sivustomme toimii tarjouspyyntöjen välittäjänä, jonka tarkoituksena on yhdistää kuluttajat ja kokeneet vakuutusasiamiehet yhteistyökumppaniemme joukosta. Toimintamme perustuu vain vakuutustarjouspyyntöjen välittämiseen vakuutusasiamiehille tai suoraan vakuutusyhtiöille. Meitä voisikin verrata hyvin yleisesti vakuutusalalla käytettäviin buukkaus-palveluihin, sillä erotuksella, että toimimme 100% verkossa.