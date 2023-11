Lauttasaaren, Rautatientorin ja Itäkeskuksen metroasemilla kokeillaan uudenlaista matkustajien opastusta

Ensimmäiset uudet opasteet on asennettu Rautatientorin metroasemalle, ja Lauttasaaren ja Itäkeskuksen asemille opasteet tulevat myöhemmin marraskuussa. Kokeilun tarkoituksena on selvittää, onko opastuksella vaikutusta matkustajien liikkumiseen asemalla ja junan ovilla, sekä yleisesti vaikutusta matkustuskokemukseen. Myöhemmin käynnistetään matkustajakysely, jolla kerätään matkustajilta palautetta kokeilusta.

Kokeilu kestää noin kolme kuukautta ja sen järjestää Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja HSL. Kokeilu ei vaikuta metron liikennöintiin Lauttasaaren, Rautatientorin tai Itäkeskuksen asemilla. Kokeilu on osa laajempaa kokonaisuutta, jolla parannetaan matkustuskokemusta ja sujuvoitetaan metron käyttöä.

Kokeilussa käytetään kolmea erityyppistä opastetta: Lauttasaaren metroasemalla opasteet asennetaan laiturien yläpuolella olevaan puna-valkoiseen opastenauhaan, Rautatientorilla laituripintaan tarrana, ja Itäkeskuksessa lännen suuntaan menevällä laiturilla raiteen takana oleviin levyihin sekä idän suunnan laiturilla seinäpintoihin.

Nyt tehtävä kokeilu on jatkoa vuoden 2021 marraskuussa tehdylle pilotille, jolloin Rautatientorin metroasemalle oli asennettu opastavia lattiatarroja. Aiemmassa kokeilussa matkustajilta kerättiin palautetta opasteista haastatteluiden ja kyselyn muodossa. Saadun palautteen mukaan vastaajista noin 40 %:n matkustuskokemukseen kokeilun kaltainen viestintä ja opastus vaikuttaa positiivisesti. Näin ollen kokeilua on päätetty nyt jatkaa ja laajentaa useammalle asemalle. Nyt kokeilussa olevia opasteita on kehitetty aiemmin saadun palautteen perusteella.

Kokeilu on osa metron kapasiteetin parantamista

Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen on Kaupunkiliikenne Oy:n, Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen, HSL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kaupungin yhteistyönä perustama hanke.

Pääkaupunkiseudun kasvun ja metron uusien asemien myötä metron matkustajamäärät kasvavat, ja jossain vaiheessa ylittävät nykyjärjestelmän kapasiteetin. Keskeinen metron matkustajakapasiteettia parantava keino on vuorovälin tihentäminen. Vuorovälin tihentämiseksi käynnissä on junakulunvalvontajärjestelmän uusiminen. Lisäksi tehdään muita uudistuksia, joilla varmistetaan metron luotettavuus.

Metron kapasiteettia pyritään lisäämään myös muilla keinoilla. Yksi keino on parantaa asemien matkustajaopastusta, jota nyt alkaneessa kokeilussa tutkitaan. Tavoitteena on hyödyntää metrojunien nykyistä kapasiteettia entistä paremmin ja muun muassa täyttää junat tasaisemmin.