Lähes 5000 vastasi Carunan aurinkopaneelikyselyyn: suurin osa on muuttanut sähkönkäyttöään

Sähköverkon parannustyöt Joensuussa on saatu maaliin – verkko on älykkäämpi kuin koskaan 28.9.2023 13:50:00 EEST | Tiedote

Carunalla on Joensuussa yli 1400 kilometriä sähkönjakeluverkkoa, johon on tehty viime vuosina parannusinvestointeja. Nyt verkon suunnitellut parannukset on saatu maaliin, ja sähkön toimitusvarmuus on lähes sata prosenttia. Älykäs sähköverkko on valmis myös uusiutuvan energian lisääntymiselle.