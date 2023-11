Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä jatkaa SOK:n hallituksessa

SOK:n hallitus vuodelle 2024 on valittu. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa SOK:n pääjohtaja Hannu Krook. Uutena hallituksen jäsenenä aloittaa Etelä-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Riikola. Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä jatkaa SOK:n hallituksessa kolmatta peräkkäistä vuotta.

Osuuskauppa Keskimaata vuodesta 2010 luotsannut Antti Määttä on toiminut ensimmäisen kerran SOK:n hallituksen jäsenenä vuosina 2008–2012, jonka jälkeen hän on toiminut SOK:n hallintoneuvoston jäsenenä vuosina 2013–2021, joista vuosina 2015–2019 hän on toiminut SOK:n hallintoneuvoston varapuheenjohtajana.

SOK:n hallitus 2024: