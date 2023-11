Firalle jälleen pysäköintilaitoshanke – 460-paikkainen Melkinlaiturin pysäköintilaitos rakentuu Helsingin Jätkäsaareen

Kyseessä on rakentamisen näkökulmasta varsin haastava kohde. Pysäköintilaitos rakentuu liikenteellisesti vilkkaaseen Atlantinkadun ja Kanariankadun kulmaan ja työmaan kolmella seinustalla kulkevat raitiovaunut. Vaativa meri-ilmasto puolestaan asettaa haasteita muun muassa materiaalien kestävyydelle ja kondenssivesien hallintaan.

− Odotamme innolla yhteistyötä Firan kanssa arkkitehtuurisesti korkeatasoisen ja toiminnaltaan moitteettoman pysäköintilaitoksen saamiseksi Melkinlaiturin asukkaiden käyttöön, toteaa kiinteistöpäällikkö Pasi Kanerva, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat.



Firan kehittämän elementtirunkoratkaisun avulla hankkeelle varmistettiin korkea laatu ja hyvä hintakilpailukyky. Melkinlaiturin pysäköintilaitoksessa on hyödynnetty Firan omaa pysäköintitalokonseptia ja ratkaisukehityksen toimintamallia.

− Kilpailukykymme pysäköintitalohankkeissa on todella kovalla tasolla oman pysäköintitalokonseptimme ansiosta. Meille on vuosien työn tuloksena syntynyt erinomainen kyky optimoida hankkeissa niin rakenteita kuin betonin käyttöä, minkä avulla pystymme pienentämään sekä hankkeen kustannuksia että hiilijalanjälkeä ja varmistamaan korkean laadun. Myös tahto löytää tilaajaa parhaiten palvelevat ratkaisut on kilpailukykymme taustalla. Tässä hankkeessa ratkaiseva ero syntyi laatupisteissä, joihin vaikuttivat palveluasenteemme sekä tapamme toimia. Olemme erittäin iloisia hyvin käynnistyneestä yhteistyöstä tilaajan kanssa, toteaa Firan toimitilarakentamisen linjajohtaja Henri Mämmi.

Firalla on pitkä kokemus pysäköintilaitosten suunnittelusta ja rakentamisesta. Kymmenen viime vuoden aikana Fira on rakentanut kaikkiaan 20 pysäköintitaloa ja rakenteilla on parhaillaan neljä. Melkinlaituri on Firalle jo neljäs julkisen hankinnan pysäköintilaitossopimus kuluvana vuonna.