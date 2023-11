RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ JULKAISTAAN MAAILMANLAAJUISESTI 1. JOULUUKUUTA – LIPUT NYT MYYNNISSÄ FINNKINOLLA

Finnkino tiedottaa, että RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ -konserttielokuva, Beyoncén ennätyksiä luovasta maailmanlaajuisesta kiertueesta RENAISSANCE WORLD TOUR:ista, tulee elokuvateattereihin 1.12. alkaen. Lipunmyynti on nyt käynnissä Finnkinolla.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ esittelee RENAISSANCE WORLD TOUR:in, ennätyksiä rikkoneen konserttikiertueen, joka piti sisällään 56 showta, 39 kaupunkia ja 12 maata – Tukholman aloituskonsertista loppuhuipennukseen Kansas Cityyn, Missouriin. Se kertoo Beyoncén aikomuksista, kovasta työstä, sitoutumisesta tuotannon jokaiseen yksityiskohtaan sekä hänen luovuudestaan ja tavoitteestaan näyttää taitonsa.

Beyoncén uskomaton esitys RENAISSANCE WORLD TOUR:in aikana sai ylistystä kansainväliseltä medialta ja loi turvapaikan vapaudelle, hyväksynnälle ja jaetulle ilolle. Sen maailmanluokan tuotanto toivotti tervetulleeksi yli 2,7 miljoonaa fania ympäri maailman, jotka matkustivat nauttiakseen Club RENAISSANCE:sta. Nyt miljoonat elokuvissakävijät pääsevät mukaan Joy Paradeen, mahtavaan tanssijuhlaan, joka iloitsee jokaisen oikeutta olla oma itsensä.

Miljoonien elokuvissa kävijöiden on nyt mahdollista nähdä RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, kun se saapuu tuhansiin elokuvateattereihin maailmanlaajuisesti 1.12. alkaen.

Kokemus esitetään torstaisin, perjantaisin, lauantaisin ja sunnuntaisin useilla näytösajoilla läpi päivän. RENAISSANCE on nähtävissä myös Finnkinon teattereissa.

Liput saatavilla nyt Finnkino.fi ja BeyonceFilm.com, 1. joulukuuta alkavaan elokuvaan RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ

Virallinen traileri: https://www.youtube.com/watch?v=AqjPzq3uYXQ

Kuvat ja elokuvan kuvitus: press.Beyonce.com

OIKEUDET KUVIEN KÄYTTÖÖN YHDISTETTYNÄ AINOASTAAN THE RENAISSANCE WORLD TOUR:IIN. MUU KUVIEN KÄYTTÖ EI OLE SALLITTUA.

Parkwood Entertainment:ista:

Parkwood Entertainment on elokuvia ja tuotantoa tekevä yritys, levy-yhtiö sekä johtoyritys, jonka on perustanut esiintyjä ja yrittäjä Beyoncé vuonna 2010. Toimistot Los Angelesissa ja New York Cityssa, yrityksessä on yksikköjä musiikille, elokuville, videoille, live-esityksille, konserttituotannolle, johtamiselle, yrityskehittämiselle, markkinoinnille, digitaalisuudelle, luovuudelle, filantropialle ja julkisuudelle. Alkuperäisen nimen alla, Parkwood Pictures, yritys julkaisi elokuvan Cadillac Records (2008), jossa Beyoncé esiintyi ja toimi toisena tuottajana. Yritys on myös julkaisut elokuvat Obsessed (2009), jossa Beyoncé esiintyi ja toimi päätuottajana; Peabody Award for Entertainment palkinnon voittaneen elokuvan Lemonade (2017); Emmy®-ehdokkaan Homecoming: A Film By Beyoncé (2019), joka dokumentoi Beyoncén historiaa tehneen esityksen Coachella Valley Music & Arts Festivalilla 2018 sekä Emmy®-voittaneen Black Is King (2020). Parkwood Entertainment tuotti myös The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), The Formation World Tour (2016) sekä edellä mainitun “Homecoming” esityksen Coachellassa (2018) ja toimi mukana tuottajana ON THE RUN Tour (2014) sekä ON THE RUN II (2018) ja RENAISSANCE WORLD TOUR (2023).

