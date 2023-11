SuPerin Paavola: Vanhustenhoidon hoitajamitoituksen lykkääminen kertoo vanhusten ja hoitajien arvostuksen puutteesta

– Vaikka työnantajat voivat ja heidän pitääkin lain mukaan noudattaa minimiä suurempaa hoitajamitoitusta asiakkaiden hoitoisuuden mukaan, olemme huomanneet, että kaikki eivät noudata tältä osin lakia, Paavola kertoo.

Eduskunta päätti keskiviikkona sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti, että lain voimaantulosäännöksessä säädettyä iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköissä asiakasta kohti noudatettavan 0,7 työntekijän henkilöstömitoituksen siirtymäaikaa jatkettaisiin 1.1.2028 saakka. Ennen sitä edellytettäisiin vähintään 0,65 työntekijän henkilöstömitoitusta kyseisiin tehtäviin voimassa olevan lain mukaisesti.

Hallitus on perustellut esitystään 0,7 hoitajamitoituksen lykkäämisestä mm. sillä, että se antaa lisäaikaa henkilöstön saatavuuden varmistamiseen. – SuPer on esittänyt tähän ratkaisuja jo useita vuosia, mutta päättäjiltä ei ole löytynyt siihen tahtotilaa. Edelleen esimerkiksi hyvinvointialueilla on mahdollisuus toteuttaa pikaisiakin ratkaisuja henkilöstön saatavuuden parantamiseksi, Paavola kertoo.

– Mitoituksen lykkääminen syventää hoitajapulaa, sillä työolojen parantamista ei ole varaa siirtää usealla vuodella. On unohdettu, että moni hoitaja on hakeutunut muille sektoreille juuri sen vuoksi, että hoitajamitoitus on liian pieni eikä asiassa ole näkyvissä parannusta riittävän nopeasti. – Mitoitusasiassa vedettiin matto jalkojen alta, Paavola sanoo.

Hallituksen esityksessä todetaan, että henkilöstömitoituksen siirto helpottaa hyvinvointialueiden iäkkäiden palvelujen järjestämistä. Paavolan mukaan tämä ei pidä paikkaansa. – Vanhusten ympärivuorokautisissa palveluissa hoidon ja henkilöstön tarve ei vähene mihinkään, vaan tarve on edelleen sama. Koska kotihoidon osuttaa lisätään, ympärivuorokautisessa hoidossa on entistä suuremman avun tarpeessa olevia asiakkaita. Kriteerit ovat kiristyneet entisestään.

– Kun päätöksiä ohjaavat raha ja säästöt eivätkä inhimillisyys ja ihmisten saama tarpeenmukainen hoito, ei siitä seuraa mitään hyvää vaan olemme pian entistä syvemmissä ongelmissa, Paavola muistuttaa.

SuPeriin kuuluu noin 85 000 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan koulutettua ammattilaista, jotka työskentelevät julkisella ja yksityisellä sektorilla.

