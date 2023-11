RALAn toimitusjohtajaksi Johanna Holmström – uusi toimitusjohtaja haluaa viedä rakentamisen laatua eteenpäin laajalla rintamalla

Johanna Holmströmillä on monipuolinen ja kattava kokemus kiinteistö- ja rakentamisalalta. RALAan hän tulee Caverion Suomi Oy:stä, jonne hänen johtamansa Kiinteistöt ja rakenteet -yksikkö siirtyi Kiwa Inspectalta liiketoimintakaupan yhteydessä syyskuussa. Aiemmin hän on työskennellyt johto- ja asiantuntijatehtävissä mm. Fennia Varainhoidossa, kiinteistöalan asiantuntijayritys Newsecissä sekä Vahanen-yhtiöissä.

”Työurani aikana rakentamisen laatu on näyttäytynyt minulle monesta eri näkökulmasta. Kiinteistöjen osalta hyvä rakentamisen laatu näyttäytyy rakennuksen pitkänä elinkaarena ja ongelmattomuutena niin tilojen käytössä kuin kiinteistön ylläpidossakin. Kokonaisuudessaan ja kaikessa rakentamisessa laatu ulottuu tekemisen tasolta johtamiseen ja yrityksen arvoihin, ja hyvään latuun pääseminen edellyttää, että tahtotila on kunnossa koko ketjussa”, Johanna Holmström sanoo.

”Rakentamisen laatu on asia, jota on edelleen syytä edistää koko toimialalla. OIen aiemmin tutustunut RALAn toimintaan asiakkaan näkökulmasta, johtamallani liiketoiminnalla on ollut RALA-laatusertifikaatti. Odotan innolla, että pääsen pureutumaan muihin RALAn palveluihin ja viemään rakentamisen laatua eteenpäin laajalla rintamalla yhdessä RALAn asiantuntijoiden kanssa.”

Holmströmin oma ammatillinen erityisosaamisalue on sisäilma-asiat ja rakennusterveys, johon liittyviä aiheita hän on myös opettanut usean vuoden ajan sivutoimisesti sekä luennoinut seminaareissa ja työpajoissa.

”Johannalla on monipuolinen kokemus alalta ja erittäin vakuuttavat näytöt laatutyöstä. Hän myös tuntee alan järjestökenttää ja on verkostoitunut laajalti. RALAn hallitus oli yksimielisesti Johannan valinnan takana ja odotamme innolla käynnistyvää yhteistyötä hänen kanssaan. Johannan johdolla RALA pääsee rakentamaan tulevaisuutta erittäin hyvältä pohjalta”, RALAn hallituksen puheenjohtaja Kim Kaskiaro toteaa.

Johanna Holmström lyhyesti: