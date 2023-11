Talousvaliokunnan sd-edustajat: Hallituksen budjetti laiminlyö kasvua ja työllisyyttä

SDP:n edustajat jättivät tänään valmistuneeseen talousvaliokunnan budjettilausuntoon eriävän mielipiteen, jossa peräänkuulutetaan hallitukselta aktiivisempaa politiikkaa kasvun tukemiseksi sekä lisää kunnianhimoa ilmastopolitiikkaan. Monet talouden ennustajat povaavat taantumaa Suomeen, joten nyt ei ole oikea aika hallituksen etupainotteiselle leikkauspolitiikalle, vaan kasvun tukemiselle ja investointien varmistamiselle Suomeen.

-Kestävä kasvu syntyy panostuksista koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. On hyvä, että hallitus sitoutuu viime kaudella tehtyyn parlamentaariseen TKI-työhön ja rahoituksen kasvattamiseen. SDP:n mielestä rahoituksen painopistettä tulee siirtää enemmän korkeakoulujen perustutkimukseen. Samalla tulee luoda vahvempia verkostoja eri toimijoiden välille, Mäkynen sanoo.

-Suomalainen teollisuuspolitiikka tulee päivittää vastaamaan tämän päivän haasteisiin. Meillä on vahva tarve vauhdittaa vihreää siirtymää ja lisätä investointeja esimerkiksi uusiutuvaan energiaan. Koordinoidulle ja valtion aktiiviseen rooliin perustuvalle politiikalle on vahva tarve. Nyt tarvitaan sitoutumista pitkäjänteiseen ilmastopolitikkaan, mikä palvelisi parhaiten myös teollisuuden ja yritysten investointeja, Viitala toteaa.

-Osaavan työvoiman saatavuus on yhä akuutimpi ongelma merkittävässä osassa yrityksiämme. Opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton merkittävä lisääminen on yksi tärkeimmistä keinoista yritysten kasvun vauhdittamisessa ja toimintaedellytysten turvaamisessa. Valitettavasti hallituksen politiikassa on ennemminkin maahanmuuttoa hankaloittavia elementtejä, Hamari pohtii.

-Nyt tarvitaan nopeasti valtion aktiivista otetta elinkeinopolitiikasta, jotta voimme luoda siltaa yli synkkien aikojen. Esimerkiksi rakennusala on meillä suurissa vaikeuksissa ja monilla työmailla uhkaa tulla todella kylmä talvi. Nyt on oikea aika panostaa merkittävästi kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon ja korjausrakentamiseen, Marttila painottaa.

-Tukemalla tutkimusta ja koulutusta ja varmistamalla osaavan työvoiman saatavuuden sekä panostamalla kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon, aktiiviseen teollisuuspolitiikkaan ja vihreään siirtymään rakennamme samalla tulevaisuuden kasvun eväitä, edustajat päättävät.