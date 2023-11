”Heistä kuullaan vielä” – Vuoden Ohjelmistoyrittäjä Jukka Rantalan Cadmaticille ennakoidaan suurta tulevaisuutta: Asiakkaita jo 60 maassa

Lehdistötiedote 9.11.2023

Vuoden Ohjelmistoyrittäjän valinta on kuulunut jo yli 20 vuotta ohjelmistoalan tärkeimpiin vuosittaisiin kohokohtiin. Näin tälläkin kertaa, kun alan kattojärjestö Software Finland ry pääsi palkitsemaan yhden alan pitkäaikaisista kehittäjistä ja suurista onnistujista. Vuoden Ohjelmistoyrittäjä 2023 on Jukka Rantala, Cadmatic Oy:n kansainvälisen kasvun luoja.

”Cadmatic on Jukan johdolla sekä tehnyt hienoa pitkäjänteistä työtä että lisäksi oikea-aikaiset, rohkeat ratkaisut kansainvälisen kasvunsa tueksi. Cadmatic on ponnistanut tulorahoituksella hienoon kasvuun, joka on tuonut jo 6000 asiakasta 60 maassa. Jukka on toteuttanut vahvan orgaanisen kasvun ohessa kolme strategista yrityskauppaa, jotka avaavat näkymät entistäkin laajemmalle kasvulle”, kuvailee Software Finlandin hallituksen puheenjohtaja Pekka Walkama palkinnon perusteita.

Rantala itse on erittäin tyytyväinen ja otettu valinnastaan sekä itsensä että koko tiimin puolesta.

”Pitkän uran jo tehneenä tällainen valtakunnallinen arvostus on todella upeaa. Onneksi on ollut hienoja ihmisiä ympärillä! Riskinottomme on onnistunut, sillä 3D cad-suunnittelun maailmaan ei ole helppo tulla. Palkinnosta suuri ansio kuuluu upealle tiimillemme”, kiittää Rantala.

Heti maailmalle!

Riskinoton ytimessä on ollut katseen suuntaaminen heti ennakkoluulottomasti ulos Suomesta.

”Yksi avaintekijöistä on ollut, että uskalsimme jo 90-luvulla suunnata täysillä maailmalle. Ensimmäiset suuret asiakkaamme saimme Suomen ulkopuolelta Hollannista, Norjasta, Saksasta, Puolasta, sitten saimme pään auki Aasiaan: Intia, Japani, Kiina… Tärkeä askel oli 2000-puolivälissä oman innovointimme tuloksena syntynyt maailman ensimmäinen hajautettu suunnittelujärjestelmä, joka mahdollisti yhdessä työskentelyn jopa sadoille suunnittelijoille kerralla”, kuvailee Rantala Cadmaticin menestystietä.

Cadmaticin kolme toimialaa ovat meriteollisuus, prosessiteollisuus ja viimeisimpänä rakentaminen. Yhtiön 35 miljoonan euron liikevaihdosta yli 80 prosenttia tulee maailmalta.

”Olemme todella globaali toimija, koska meitä tarvitaan, missä vain laivoja rakennetaan ja prosessiteollisuus on yhtä lailla kansainvälistä. Autamme, kun pitää saada suunnittelu entistä tehokkaammin rakentamisen käyttöön, data hyödyttämään valmista tehdasta tai laivaoperaattoria, ja nyt puhutaan jo digitaalisista kaksosista”, avaa Rantala Cadmaticin työtä.

Software Finlandin toimitusjohtaja Rasmus Roiha kirjasi palkintoraadin sihteerinä Cadmaticille poikkeuksellisen lupaavan ennusteen.

”Heistä kuullaan vielä! Raati arvioi, että Cadmaticista kuullaan vielä isoja, hyviä uutisia Jukan vetämänä. Voi olla tiedossa IPO eli listautumisanti, voi olla iso yritysosto, voi olla massiivinen liikevaihdon kasvu, voi olla, että joku ostaa heidät - mutta mitä tahansa se onkaan, niin heistä kuullaan vielä. Ja positiivisesti”, alleviivaa Roiha.

Lisätietoja:

Jukka Rantala, Cadmatic Oy, toimitusjohtaja, 040 528 7130, jukka.rantala@cadmatic.com

Pekka Walkama, Software Finland ry, hallituksen pj, 040 7772391, pekka.walkama@avoin.systems

Rasmus Roiha, Software Finland ry, toimitusjohtaja, 0400 180 434, rasmus@softwarefinland.fi