Tapani Kansa — Tarinoita laulajan tieltä -kirja julkaisuvapaa 22.11.2023

Lahjakas, särmikäs, kunnianhimoinen ja moneen taipunut laulaja on myös taitava tarinankertoja, ja pääasiassa siihen tämä kirja pohjautuu.



Hän on kulkenut omaa tietään miettimättä, mitä muut hänestä ja hänen valinnoistaan ajattelevat. Se ei useinkaan ole ollut helppo tie. Siihen on mahtunut suurta juhlaa ja historiallisia hetkiä, mutta myös rapa on roiskunut.



Kirjan kirjoittaja Hellevi Pouta teki ensimmäisen haastattelunsa hänestä syksyllä 1967 ja on läpi vuosikymmenien seurannut hänen uraansa toimittajana.

Kirja on julkaisuvapaa 22.11.2023

Kirjan kustantaja: Readme.fi

