Yritysten kehittämispalvelujen haku päättyy 30.11.2023 Itä-Suomessa

Veneet kannattaa nostaa turvaan - vedenpinnat korkealla Etelä-Savossa 27.10.2023 09:55:18 EEST | Tiedote

Erittäin runsassateinen syksy on nostanut vedenpintoja Etelä-Savossa. Veneet ja irtotavarat kannattaa nostaa reilusti vesirajan yläpuolelle. Liian alas jätetty vene voi rikkoutua vedennousun ja jäiden seurauksena. Pienempien järvien vedenkorkeus on voinut sään viilenemisen myötä jo kääntyä laskuun. Suuret keskusjärvet pysyvät korkealla vielä kuukausia ja vedenpinnat niissä saattavat nousta vielä loppuvuoden aikana, mikä rannan- ja veneenomistajien on nyt syytä huomioida.