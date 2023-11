Kolme hanketta edustaa Suomea kansainvälisen ARIA-kilpailun finaalissa – Äänestä suosikkiasi 1.12. mennessä!

Kansainvälisen Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023 (ARIA) -kilpailun finaali järjestetään Brysselissä maanantaina 4.12., ja sitä voi seurata suorana verkkolähetyksenä. Suomesta finaalissa nähdään kolme hanketta. Älykäs ja kilpailukykyinen maatalous -sarjassa Suomen edustaja on KoroKausi-hanke. Ympäristön suojelu -sarjassa nähdään FabPatch Oy:n Suomessa valmistettu Vaatelaastari. Maaseututoimijoiden taidot -sarjassa Suomea edustajaa Aikaa on -hanke. Lisäksi kilpailussa on neljäs sarja, maaseudun sosioekonominen rakenne, johon Suomi ei saanut tänä vuonna finalistia. Jokaisesta sarjasta palkitaan asiantuntijaraadin valitsema voittaja, ja lisäksi gaalassa palkitaan yleisöäänestyksen voittaja. Äänestys on auki kilpailun verkkosivuilla 1.12. asti.

Agricultural & Rural Inspiration Awards -kilpailun tavoitteena on tuoda Euroopan laajuista näkyvyyttä EU:n maaseuturahoituksen tuella toteutetuille hankkeille. Jokainen EU:n jäsenmaa sai lähettää ARIA-kilpailuun yhteensä kahdeksan ehdokasta, joiden joukosta valittiin 24 finalistia. Suomessa EU:n maaseuturahoitusta myöntävät ELY-keskukset ja Leader-ryhmät. Suomi on menestynyt kilpailussa aiempina vuosina hienosti. Viime vuonna yleisön suosikiksi valittiin Suomea edustanut Puolangan pessimistit -hanke.

KoroKausi-hanke turvasi kausityövoiman saatavuuden koronakriisin aikana

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n toteuttama KoroKausi-hanke vastasi nopeasti ja tehokkaasti koronakriisin aiheuttamaan pulaan ulkomaisesta kausityövoimasta. Uudenmaan ELY-keskuksen hallinnoima alueiden välinen hanke varmisti maatilojen toimintaedellytykset, kilpailukyvyn sekä Suomen huoltovarmuuden säilymisen poikkeuksellisena ja vaikeana aikana. Koronaepidemiasta johtuneiden matkustusrajoitusten vuoksi Suomesta puuttui yllättäen jopa 16 000 maaseudun kausityöntekijää keväällä 2020. Tämä oli aiheuttamassa pahimmillaan maaseudun yritysten konkurssiaallon ja vakavan uhan Suomen ruokaturvallisuudelle.

– Olen ollut monissa hankkeissa mukana, mutta tämä on ollut niistä kaikkein vaikuttavin ja poikkeuksellisin, toteaa KoroKausi-hankkeen silloinen hankepäällikkö, nykyinen MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Hankkeen aikana perustettu toitasuomesta.fi -sivusto toimii edelleen maaseudun työpaikkaportaalina. Hankkeen aikana rakennettiin myös kausityövoimalle ilmasilta Ukrainan ja Suomen välille, ja hanke valmisteli yhdessä viranomaisten kanssa koronaturvallisen maahan saapumisen mallin. Hanketta rahoittivat kaikki Suomen ELY-keskukset.

Aikaa on -hankkeessa kehitettiin maatilayrittäjien osaamista

Aikaa on -hanke toteutettiin Lounais-Suomessa vuosina 2018–2022. Hanke tavoitti lähes 600 maatilayrittäjää, jotka saivat hankkeeseen kuuluneen pienryhmätoiminnan avulla kehitettyä sekä tilojensa kannattavuutta että omaa osaamistaan: esimerkiksi johtamistaitoja, digitaitoja ja ajanhallintaa. Osa hankkeessa mukana olleista yrittäjistä pystyi uuden osaamisen avulla säästämään viikossa jopa 20 työtuntia ilman, että maatilan tulokset kärsivät. Myös yrittäjien hyvinvointi lisääntyi, kun aikaa jäi muuhunkin kuin työntekoon.

Hankkeessa kehitetty pienryhmätoiminnan malli on saanut kansainvälistäkin huomiota ja se on hankkeen jälkeen otettu käyttöön Islannissa ja Norjassa. Hanketta koordinoinut ProAgrian valtakunnallinen huippuosaaja Anu Ellä on tyytyväinen hankkeen toimintaan, tuloksiin ja yhteistyöhön.

– Maatalousyrittäjät otettiin alusta saakka mukaan ideoimaan ja aktiivisesti kehittämään uudenlaista kokemusten vaihtoon perustuvaa pienryhmämallia sekä kansainvälistä yhteistyötä. Ideoimme yhdessä esimerkiksi uudenlaista viljelijävaihtoa pienryhminä eri maiden välillä, kertoo Ellä.

EU:n maaseuturahoituksen hankkeelle myönsivät Satakunnan ELY-keskus ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Kätevä Vaatelaastari vähentää tekstiilijätettä

FabPatch Oy (Vaatelaastari) on yritys, joka tarjoaa tämän päivän ratkaisun ikiaikaiseen ongelmaan – vaatteiden kulumiseen ja rikkoutumiseen. Yritysidea toteutettiin yrityksen perustamistuen turvin, jonka myönsi Leader Kuudestaan. Vaatelaastari on helppo, vastuullinen ja kaunis tapa paikata tai koristella tekstiilit. Vaatelaastari edistää modernia korjaamisen kulttuuria ja tarjoaa mahdollisuuden korjata tuotteita myös heille, jotka eivät osaa perinteisiä ompelutekniikoita tai eivät fyysisesti kykene käyttämään neulaa ja lankaa. Vaatelaastari vähentää tekstiilialan ylituotantoa, tekstiilijätteen määrää sekä tekstiilien ylikulutusta.

– Rahoitus oli yrityksemme perustamisessa äärimmäisen tärkeä. Ilman sitä emme olisi tässä. Olemme iloisia Leader-ryhmän kyvystä elää ajassa ja ennakoida; rohkeudesta lähteä tukemaan täysin uudentyyppistä ratkaisua, kiittelee Jetta Liukkonen, FabPatch Oy:n kehitysjohtaja ja yksi perustajista.

Tähän mennessä Vaatelaastareita on myyty jo yli 1,5 miljoonaa kappaletta. Yrityksen tulevaisuuden suunnitelmissa on viedä tuotteitaan laajemmin kansainvälisille markkinoille.

KoroKausi-hanke

Marko Mäki-Hakola, p. 040 502 6810, marko.maki-hakola@mtk.fi

Aikaa on -hanke

Anu Ellä, p. 040 180 1260, anu.ella@proagria.fi

FabPatch Oy –perustamistuki