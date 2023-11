Innovatiivisuutta ja kekseliäisyyttä kiertotalouteen - Pohjois-Savon ELY-keskukselle CICAT2025-kiertotalouspalkinto

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 26.10.2023 26.10.2023 10:47:35 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,39. Nyt taso on 44 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on pysynyt samalla korkeudella viimeisen viikon. Konnuksen tulvakanava on ollut auki elokuun alusta ja Naapuskosken säännöstelypato 16.10. alkaen. Säätilan muutos ja lisäjuoksutus ovat pysäyttäneet pinnan nousun, mutta merkittävää pinnanlaskua ei vielä näy. Vesitilanteen kannalta poutajakson jatkuminen olisi toivottavaa. Käytännön vinkkinä kaikille veneen rantatelakoijille muistutus, että veneet kannattaa nostaa reilusti nykyisen vesirajan yläpuolelle. Iisalmen reitillä Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi säilyivät juoksutuksia lisäämällä kesäkauden luparajoissa. Nyt pakkasten alettua juoksutuksia on päästy pienentämään. Talviajan säännöstely on tarkoitus hoitaa ilman suuria pinnankorkeuden muutoksia. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat lähellä ajankohdan luparajoja. Juojärvi on lähes 20 cm keskimääräisen yläpuolella. Varkauden alapuol