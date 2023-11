THL viikolla 46/2023

Terve Suomi -tutkimus: Yli puolet 65–74-vuotiaista kokee olevansa täysin työkykyisiä – kuitenkin vain pieni osa on ansiotyössä 7.11.2023 01:59:00 EET | Tiedote

Suomessa on 65–74-vuotiaita kaikkiaan runsaat 700 000. Heistä 55 prosenttia eli lähes 390 000 arvioi olevansa täysin työkykyisiä. Kuitenkin näistä työkykyiseksi itsensä kokevista on ansiotyössä vain vajaat 40 000 eli noin 10 prosenttia. Eläkeiän ylittäneissä on siis suuri joukko, joiden potentiaali työmarkkinoilla jää käyttämättä.