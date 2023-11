Yrittäjät listaa yksinyrittäjille tärkeitä uudistuksia: YEL-remontti, alv-rajan nosto, yhdistelmävakuutus…

Yksinyrittäjyys on yrittäjyyden yleisin muoto, ja yksinyrittäjiä on Suomessa jo lähes 200 000. Joukko on niin iso, että heidän yritystoimintansa edellytysten parantaminen vauhdittaa Suomen talouden kehitystä.

– Tällä yrittäjäryhmällä on merkitystä! Siksi on tärkeää, että yksinyrittäjyyden edellytyksiä ja asemaa vahvistetaan, johtaja Harri Jaskari Suomen Yrittäjistä sanoo.

Suomen Yrittäjät julkaisi perjantaina yksinyrittäjäohjelman valtakunnallisilla yksinyrittäjäpäivillä Helsingissä. Ohjelma sisältää 14 kohdan toimenpidelistan yksinyrittäjien aseman parantamiseksi. Listalla ovat muun muassa YEL-järjestelmän kokonaisuudistus, vähäisen toiminnan alv-rajan nosto sekä yrittäjä- ja palkkatyön vakuuttaminen samanaikaisesti.

Suomen Yrittäjien yksinyrittäjyysasiantuntija Sonja Antosalon mukaan osa Yrittäjien ehdotuksista on tärkeitä yrittäjien oikeudenmukaisen kohtelun vuoksi, mutta pääosa vaikuttaa yritysten kasvuun ja työllistämisaikeisiin.

– Hallituksenkin kannattaisi nyt kiinnittää huomiota tähän potentiaalin, jolla voi olla suuri merkitys työllisyystavoitteen saavuttamisessa, Antosalo sanoo.

Yrittäjiltä oma palvelunumero yksinyrittäjille

– Suomen Yrittäjät on elinkeinoelämän suurin järjestö, ja yli puolet jäsenistämme on yksinyrittäjiä. Panostamme jatkossa yhä vahvemmin yksinyrittäjien palveluihin, koulutukseen ja tukeen. Nyt järjestettävä yksinyrittäjäpäivä on osoitus tästä, Sonja Antosalo jatkaa.

Suomen Yrittäjien yksi arvostetuimmista jäseneduista on maksuton lakineuvonta. Nyt yksinyrittäjille räätälöidään oma, heille osoitettu lakineuvonnan palvelunumero. Jatkossa yksinyrittäjät voivat soittaa numeroon 09 2292 2400.

Nostoja Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäohjelmasta:

Toteutetaan yrittäjien eläkejärjestelmän (YEL) kokonaisuudistus niin, että yrittäjien usko järjestelmään palautuu.

Sallitaan yrittäjätyön ja palkkatyön vakuuttaminen työttömyyden varalta samanaikaisesti. Sosiaaliturvan on kohdeltava ihmisiä yhdenvertaisesti riippumatta siitä, työskentelevätkö he työntekijöinä, yrittäjinä vai molempina.

Nostetaan arvonlisäverollisuuden vähäisen toiminnan alaraja 30 000 euroon.

Mahdollistetaan liikunta- ja kulttuuriedun verovähennysoikeus toiminimiyrittäjälle.

Toteutetaan lapsenhoitajan palkan vähennysoikeus toiminimiyrittäjille.

Edistetään ensimmäisen työntekijän palkkaamista alentamalla työllistämisen riskiä esimerkiksi helpottamalla henkilöperusteista irtisanomista.

Tutustu yksinyrittäjäohjelmaan tästä.