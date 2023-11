Suomen tilatuin intialainen on Butter Chicken – kasvisannoksia mukana noin puolessa tilauksista

Mausteiset ja maukkaat ruoat kasvattavat suosiotaan ympäri maailmaa. Erityisesti intialaisten ruokien suosio on näkynyt vahvasti sosiaalisessa mediassa värikkyytensä vuoksi viimeisten vuosien aikana. Myös Suomessa Butter Chicken ja Tikka Masala (Chicken Tikka) ovat tilatuimpia ruokia heti pizzan ja hampurilaisten jälkeen.

Kasvisvaihtoehtojen sekä aitoja raaka-aineita suosivien kuluttajien joukko on vahva. Foodoran tekemän tutkimuksen* mukaan eniten intialaisia ja nepalilaisia vaihtoehtoja suosivat naiset. Naiset syövät lisäksi enemmän kasvisruokia, kuin miehet. Saman tutkimuksen mukaan intialainen maistuu etenkin ylemmille toimihenkilöille.

– Mausteinen ruoka trendaa maailmalla ja meillä Suomessa sillä on oma kuluttajakuntansa. Vaikka suosituimmat annokset ovat kanaa, kasvisannoksia myydään huikea määrä. Vuonna 2022 jopa 58 prosentissa tilauksia oli vähintään yksi kasvisannos ja vuonna 2023 kasvisannoksia löytyi 46 prosentissa tilauksia, kertoo Einar Toivonen, Head of Commercial.

Suurimpia intialaisen ruoan kuluttajakaupunkeja ovat pääkaupunkiseudun Helsinki, Espoo ja Vantaa, mutta myös Tampereella syödään paljon intialaista ja nepalilaista. Yllättäen viidenneksi eniten intialaista syödään Kouvolassa.

Diwali on erilainen joulu – valon juhla kaamoksen keskellä

Hindut viettävät marraskuun alkupuolella suurinta juhlaansa diwalia eli valon juhlaa. Diwali on virallinen kalenterijuhla Intian ja Nepalin lisäksi myös esimerkiksi Fijillä, Pakistanissa, Sri Lankassa, Burmassa, Malesiassa ja Singaporessa. Diwali perustuu hyvän voittamiselle pahasta ja ajatellaan, että diwali muistuttaa hyvien päivien olevan edessäpäin.

Valon juhlasta voi inspiroitua myös Suomessa ja muistuttaa itseään kaamoksen keskellä hyvään uskomisesta. Valon uskotaan nimittäin houkuttelevan vaurautta ja hyvää energiaa. Ruoalla on juhlalle iso merkitys. Ennen diwalia ja diwalin aikaan kaikkien tulisi noudattaa kasvisruokavaliota elokuusta alkaen, jolloin ei saisi syödä edes kananmunia. Maitotuotteet ovat kuitenkin sallittuja.

– Diwali on hyvin samankaltainen kuin joulu. Me siivoamme ja sisustamme kotimme valoilla ja kynttilöillä, annamme lahjoja, syömme hyvin ja vietämme aikaa läheistemme kanssa. Juhla perustuu antamisen ilolle, hyvälle mielelle ja toisten auttamiselle. Ruoka on hyvin merkittävä osa juhlallisuuksia, sanoo Intia-Suomi-Seuran puheenjohtaja Shefali Arora.

Diwalista saa erilaisen idean marraskuun alkavaan pikkujoulusesonkiin. Pääasia on, että sisustetaan monilla valoilla sekä kynttilöillä. Pöytään voidaan kattaa mausteisen värikkäitä intialaisia makuja parhaiten omaan makuun sopien.

Lisätietoja diwalista liitteenä.

Suomi-Intia-Seura viettää diwali-juhlaa 11.11. Helsingin Suomalaisella Yhteiskoululla klo 16 - 20.

*Suuri suomalainen ruokabarometri on toteutettu yhteistyössä Milttonin tutkimustiimin kanssa. Vastaajia oli yhteensä 3152 ja vastaajat edustavat iältään ja sukupuoleltaan Suomen väestöä. Tutkimus tehtiin 7.12.2022 – 19.12.2022. Tutkimuksen kokonaisvirhemarginaali on 2 %.

