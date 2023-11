Oulun yliopiston Vuoden alumni 2023 on rokotetutkija Mika Rämet

Mikä Rämet valmistui Oulun yliopistosta lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1996 ja lääketieteen tohtoriksi vuonna 1998. Lastenlääkäriksi hän valmistui vuonna 2006 ja neonatologiksi eli vauvojen, vastasyntyneiden ja ennenaikaisesti syntyneiden lasten sairauksiin ja ongelmiin erikoistuneeksi lääkäriksi vuonna 2007.

Rämet on toiminut kokeellisen immunologian professorina vuosina 2008–2012 ja Oulun yliopiston lastentautiopin professorina vuosina 2013–2020, mistä tehtävästä hän siirtyi Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtajaksi. Tällä hetkellä Rämet toimii Suomen rokotetutkimuksen lääketieteellisenä johtajana.

”Rämet on edustanut poikkeuksellista huippuosaamista sekä kliinisessä työssä että tutkimuksessa. Hän on työskennellyt Nobel-palkitun immunologin laboratoriossa ja hänen työnsä on keskittynyt erityisesti vastasyntyneiden ja lasten merkittävimpien sairauksien, ennenaikaisen syntymän ja infektioiden ymmärtämiseen ja ennaltaehkäisyyn. Hänen tutkimuksensa ovat edistäneet useiden uusien ehkäisykeinojen kehittämistä. Hänen työnsä on vaikuttanut lasten terveyden edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn eri puolilla maailmaa”, kertoo Oulun Yliopistoseuran hallituksen puheenjohtaja Eva Maria Raudasoja.

Rämetillä on pitkä kokemus immunologian perustutkimuksesta ja rokotekehityksestä, esimerkkinä tuberkuloosirokotteen tutkimus. Kansainvälisten tutkimus- ja kehittämistehtävien ohella hän on toiminut opettajana sekä osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Rämet on osallistunut yli sataan televisio- tai radiohaastatteluun sekä antanut satoja haastatteluita lehdistölle. Hän on saanut mm. suomalaisten terveystoimittajien myöntämän Hyvän tiedon omena -palkinnon vuonna 2022 sekä Tampereen yliopiston Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden palkinnon vuonna 2022.

Oulun yliopistoseura ry on nimennyt Vuoden Alumnin vuodesta 1999 lähtien. Ensimmäinen Vuoden Alumni oli presidentti Martti Ahtisaari. Oulun yliopistogaalassa kunnioitettiin Ahtisaaren muistoa ja elämäntyötä.

Oulun yliopistoseura nimesi gaalassa myös Vuoden opiskelijan 2023. Tämä huomionosoitus myönnettiin lääketieteen opiskelijalle Jerry Nguyenille. Ensimmäisen vuoden opiskelija Nguyen tukee muita alkuvaiheen opiskelijoita opiskeluun ja yliopistoyhteisöön kiinnittymisessä läsnäolollaan ja opiskeluvinkeillään. Hän piristää spontaanisti arkisissa kohtaamisissa mukavilla yllätyksillä. Opintosuorituksia hänelle on kertynyt ihailtavasti jo ensimmäisenä vuonna ja tavoitteellisen opiskelijan suuntana on tutkimusryhmään liittyminen sekä väitöskirjaopinnot lääketieteen opintojen rinnalla.

Sakari Jussi-Pekka, yhteyspäällikkö, Oulun yliopisto, 040 546 6866, sakari.jussi-pekka@oulu.fi

Eva Maria Raudasoja, Oulun Yliopistoseuran hallituksen puheenjohtaja, 040 508 3366, eva.raudasoja@oulu.fi

Vuoden alumni Mikä Rämet, 050 433 6276, mika.ramet@fvr.fi

Vuoden opiskelija Jerry Nguyen, 040 865 2345 Jerry.Nguyen@student.oulu.fi