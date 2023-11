Erityiskiitoksen sotaveteraaneille tuova hyväntekeväisyyskampanja käynnistyy tänään — kuka tahansa voi jälleen ryhtyä joulupukiksi seniorille

Vuodesta 2010 alkaen toteutetussa hyväntekeväisyyskampanjassa kuka tahansa voi kukkalahjan antamalla tuoda ikäihmisten jouluun tunteen välittämisestä ja arvostuksesta.

”Olemme todistaneet yhä uudelleen senioreiden aitoa liikutusta siitä, että tuntematon lahjoittaja on ajatellut juuri heitä. Myös työssämme osana ikäihmisten arkea havaitsemme jatkuvasti, miten pienillä teoilla on suuri vaikutus. Toivommekin, että kampanja saa jälleen liikkeelle suuren joukon lahjoittajia”, Kotona Asuen Seniorihoivan toimitusjohtaja Tuomas Kauppinen sanoo.

Tutkimusten mukaan joka kolmas ikäihminen kokee yksinäisyyttä ja monille heistä joulu on vuoden yksinäisin juhla. Sotaveteraanien arvostus on viime vuosina lähennellyt sataa prosenttia, mutta siitä huolimatta yksi merkittävimmistä heidän hyvinvointiaan vähentävistä tekijöistä on yksinäisyys.

“Sotaveteraanien keski-ikä on jo 97 vuotta ja joukossa on valitettavan paljon myös heitä, joiden luona ei käy juuri kukaan. Yksinäisyyteen voimme auttaa vain me, muut ihmiset. Joulukukan lahjoittaminen on pieni teko, jolla voi olla suuri merkitys”, Suomen Sotaveteraaniliiton sosiaalisihteeri Leena Seppälä sanoo.

Kukkalahjoja voi ostaa kampanjaan osallistuvissa kukkaliikkeissä pääkaupunkiseudulla, Keski-Uudellamaalla sekä Kotkan, Lahden, Tampereen ja Turun alueilla. Lisäksi kukkia voi ostaa kukkaliikkeiden verkkokaupoista. Kukkaliikkeessä asioidessa valitaan kortti, johon on kirjoitettu valmiiksi lahjoituksen saajan etunimi ja ikä. Lahjan antaja voi kirjoittaa oman joulutervehdyksensä vastaanottajalle. Mukana kampanjassa on lähes 100 kukkaliikettä.

Ole joulupukkina seniorille -kampanja on tuonut jouluiloa vuosittain jopa 12 000 seniorille. Lisätietoa kampanjasta ja siihen osallistumisesta löytyy osoitteessa www.kotonaasuen.fi/ole-joulupukkina-seniorille. Sosiaalisessa mediassa jouluiloa senioreille jaetaan tunnisteella #OleJoulupukkinaSeniorille.