Keskuskauppakamari mukana YK:n ilmastokokouksessa Dubaissa – Suomella oma paviljonki ensimmäistä kertaa

Suomen kunnianhimoiset tavoitteet ja ratkaisut hiilineutraaliuden saavuttamisessa tulevat näkyviksi YK:n ilmastokokouksessa COP28:ssa Dubaissa joulukuussa. Paviljonkia isännöi Business Finland, mutta sen lavalla keskustelua vihreän siirtymän vauhdittamiseksi käyvät omissa tapahtumissaan eri sektoreita edustavat yritykset, organisaatiot, kansalaisjärjestöt sekä ministeriöiden edustajat.

”Idea Suomen omasta paviljongista lähti viime vuonna, kun syntyi ihmettelyä, miksi Suomi ei ollut mukana Egyptissä pidetyssä ilmastokokouksessa toisin kuin muut pohjoismaat. Suomen ensimmäisen oman paviljongin toteutuminen on vahvan yhteistyön ansiota”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden ja ICC Finlandin maajohtaja Päivi Pohjanheimo.

Suomi on yksi maailman johtavista päästöttömän energian innovaattoreista. Pohjanheimon mukaan Suomen kunnianhimoinen 2035 hiilineutraaliustavoite, tavoitteet päästöttömän sähköntuotannon kaksinkertaistamisesta sekä hiilidioksidipäästöjen talteenotosta herättävät maailmalla vahvaa kiinnostusta.

”Kiristyvä kansainvälinen kilpailu ilmastoratkaisuista ja investoinneista korostaa Suomen läsnäolon tärkeyttä. Suomalaisilla yrityksillä on tuotteita ja palveluita, jotka voivat auttaa muita maita pääsemään ilmastotavoitteisiinsa. Ilmastokokous on maailman tärkein areena esitellä ratkaisuja päästövähennyksiin. Suomi on aiemmin loistanut poissaolollaan, mutta nyt muutamme sen”, sanoo Pohjanheimo.

Suomen viesti neuvottelijoille on selkeä: kansainvälisen ilmastopolitiikan kunnianhimon ja toteutuksen tasoa tulee nostaa, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pitää Pariisin sopimuksen tavoittelemalla tasolla.

Keskuskauppakamarista kokoukseen osallistuvat kansainvälisten asioiden johtaja ja ICC Finlandin maajohtaja Päivi Pohjanheimo, johtava asiantuntija Teppo Säkkinen sekä ICC Finlandin projektipäällikkö Asta Kouri.

Paviljongin toteuttaa Business Finland yhteistyössä Keskuskauppakamarin, EK:n ja Climate Leadership Coalition (CLC) ympäristö- ulko- sekä työ- ja elinkeinoministeriön tuella. Paviljonkiin osallistuu noin 20 yrityksen ja toimijan valtuuskunta. Hanke on pääosin yritysrahoitteinen.