Tubettajien Youtube Allstars -ottelu täytti Gatoraden viikossa – harjoitusten liput tulevat myyntiin tänään kello 12.00

Youtube Allstars -päätähdet Roni Back sekä NikojaSanttu kokoavat ympärilleen julkisuuden henkilöistä tutut joukkueet Gatorade Centerissä Turussa 9. maaliskuuta 2024. Harjoitukset järjestetään päivää ennen ottelua 8. maaliskuuta.

– Olemme miettineet, miten voisimme tarjota yleisölle vielä lisää viihdettä lätkän parissa, ja siksi järjestämme nyt ensimmäistä kertaa matsia edeltävänä perjantaina yleisölle harjoitukset, jossa rennommalla otteella jäällä tehdään haasteita ja hassutellaan, kertoo NikojaSanttu-tiimin Santeri Hänninen.

– Varsinaisen ottelun istumapaikat myytiin nopeasti loppuun. Haluamme kuitenkin tarjota ilman lippua jääneille mahdollisuuden päästä seuraamaan harjoituksia. Lipun hinta on edullisempi ja mahdollistaa useammalle silmäparille tilaisuuden nähdä suosikkitubettajansa jäällä, kertoo Turku Liven liiketoimintajohtaja Heidi Aho.

Aho iloitsee Youtube Allstars -tapahtuman joka vuosi kasvaneesta merkityksestä Gatorade Centerille ja Turun kaupungille.

– Tapahtuma tuo paljon ensikertalaisia Gatorade Centeriin. Lisäksi tapahtuma on tärkeä Turun kaupungille, sillä se tuo tänne matkailijoita ympäri Suomea.

Ottelu kerää faneja ja perheitä joka puolelta Suomea

Tubettajien vetovoima on aiempinakin vuosina täyttänyt jääkiekkohallin äärimmilleen. Ottelu on järjestetty kolme kertaa aiemmin, ja sitä tullaan seuraamaan ympäri Suomen.

– Olen superkiitollinen, että katsojat ovat vastaanottaneet innolla vuotuisen YouTube Allstars -matsimme. Taas päästään kirjoittamaan uusi luku Suomen somehistoriakirjoihin, kiittelee Strutsit-joukkueen kapteeni Roni Back.

– Uskomattoman siistiä nähdä yleisön vastaanotto meidän tapahtumastamme. Olo on todella onnellinen ja odotamme innolla tapahtumaa, kertoo Hänninen.

Mukana tunnettuja viihdealan tähtiä

– Paljastamme joukkueiden kokoonpanot lähempänä ottelua. Meillähän on sellainen pelistrategia, että treenaamme pari kertaa ennen h-hetkeä ja sitten vasta pelin ensimmäisen erän aikana selviää, kuka osaa mitäkin. Mutta sen lupaan, että sinä päivänä, kun peli on, niin Roni on tikissä, sanoo Back.

Joukkueiden aiempien vuosien tähtinimiä ovat olleet muun muassa Pinja Sanaksenaho, Jaakko Parkkali, VilleGalle, Jaajo Linnonmaa ja Petra Olli.

Harjoitusten liput tulevat myyntiin 10. marraskuuta klo 12.00 osoitteessa www.lippu.fi.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Roni Back

businesscontactroni@gmail.com

Niko Meuronen

nikojasanttu@gmail.com

Heidi Aho, Turku Liven liiketoimintajohtaja

puh. 041 538 3169, heidi.aho@tps.fi

Kuvat: Turku Live