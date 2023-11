Taloyhtiöille tukea huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä. Maanmittauslaitos auttaa myös Mikkelissä.

Etelä-Savo on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään selvästi muuta Suomea nopeammin. Lähes 80 % maakunnan taloyhtiöistä on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään, kun koko maan keskiarvo on vajaa 70 %. Maakunnan kärjestä löytyy Juva, jossa siirtoja on tehty lähes 90 %. Alueelta löytyy silti monia pieniä taloyhtiöitä, jotka kaipaavat opastusta ja neuvontaa siirtymisen suhteen, esimerkiksi Pertunmaalla alle 30 % taloyhtiöistä on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään.

Kaikkien taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 aikana, ja ammatti-isännöitsijät vastaavat yleensä isännöityjen talojen siirroista. Aika ilmaiseen siirtymiseen on käymässä vähiin ja 22.11. Itä-Suomen taloyhtiöpäivillä järjestettävällä osakeluettelon siirtoklinikalla halutaan tukea niitä alueen pieniä taloyhtiöitä, jotka eivät käytä isännöintitoimistoa.

Tilaisuudessa Maanmittauslaitoksen asiantuntijat tarjoavat konkreettista opastusta osakeluettelon siirtämiseen. Taloyhtiön edustajan tulee ottaa mukaan omat pankkitunnukset ja varmistaa, että taloyhtiön tiedot ovat ajan tasalla. Ohjeet tietojen tarkistamiseen löytyvät ilmoittautumissivulta.

Siirtoklinikkaan osallistuminen on maksutonta, mutta ilmoittautuminen on tehtävä etukäteen 15.11. mennessä Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla.

Ensin toimivat taloyhtiöt, vasta sitten osakkaat

Siirtyminen huoneistotietojärjestelmään tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin sinne siirtyvät taloyhtiöt, ja vasta sitten osakkaat. Loppuvuoden maksuton takaraja koskettaa vain taloyhtiöitä, ei osakkeenomistajia. Osakkaan oman osakekirjan sähköistäminen eli huoneiston omistuksen rekisteröinti maksaa tällä hetkellä 63 euroa. Jos autopaikalla on oma osakekirja, maksaa autopaikan rekisteröinti erikseen 63 euron rekisteröintimaksun.

Lähtökohtana on ollut, että nykyiset osakeluettelossa olevat osakkeenomistajat sähköistäisivät osakekirjansa 10 vuoden kuluessa siitä, kun taloyhtiö on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään. Taloyhtiöt tiedottavat osakkaitaan tästä siirtymisestä. Omien osakekirjojen sähköistämistä ei kannata turhaan kiirehtiä, varsinkaan jos osakekirjat ovat pankissa lainan vakuutena. Paras toimintatapa omassa tilanteessa kannattaa tarkistaa Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla asiointiapurin avulla.