SOOL kannattaa adressia lasten oikeuksien turvaamiseksi Gazassa

Opettajaksi Opiskelevien Liiton puheenjohtajisto ja hallituksen jäsenet kannattavat yksimielisesti Opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset: Lasten oikeuksien toteutuminen turvattava Gazassa -adressia. Siinä vedotaan Suomen hallitukseen lasten oikeuksien turvaamiseksi ja tulitauon edistämiseksi.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus elämään ja sopimusvaltioiden on taattava mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle. Valtioiden tulee myös ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimiin suojellakseen ja hoitaakseen lapsia, joihin aseellinen selkkaus vaikuttaa.

Tällä hetkellä Gazan pommituksissa on kuollut tuhansia lapsia ja nuoria, arvioiden mukaan noin 400 lasta ja nuorta menehtyy Gazassa päivittäin. Yli 200 koulua, eli 40 prosenttia Gazan alueen kouluista on vaurioitunut. Yli 600 000 oppilasta ja 22 000 opettajaa on riskialueella edelleen.

Suomi on allekirjoittanut lapsen oikeuksien sopimuksen ja sitoutunut sen periaatteisiin, ja tämän nojalla Suomen tulee edistää sopimuksen tavoitteita. Sopimuksen allekirjoittaminen ei saa jäädä puheen tasolle, kun sen edellyttämille toimille on tarvetta.

Tulitauon edistäminen on ainoa vaihtoehto niin israelilaisten kuin palestiinalaisten turvallisuuden edistämiseksi ja rauhan aikaansaamiseksi. Yhdenkään lapsen ei tule kuolla sodassa.