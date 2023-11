Kasvava infektiotilanne ruuhkauttaa terveyspalveluja Pohteen alueella

Erityisesti koronatartuntojen nopea kasvu ja rokotusten lisääntynyt kysyntä on ruuhkauttanut sote-keskusten kiireettömän hoidon puhelinpalveluja eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata. Influenssaepidemia ei ole vielä alkanut Pohteen alueella.

Pohteen vuodeosastoilla on koronapotilaita yhteensä noin 120. Vuodeosastokuormitus kohdistuu perusterveydenhuollon vuodeosastoihin. Osastoilla on tapahtunut myös jatkotartuntoja. Valtaosa sairastuneista on iäkkäitä potilaita, joiden yleisin osastohoitoon joutumisen syy on yleistilan lasku. Monilla taudinkuva on lievä ja erikoissairaanhoidon tarve on toistaiseksi vähäistä. Kiireetöntä leikkaustoimintaa ei ole jouduttu supistamaan. Myös Pohteen kotisairaaloissa on pahentuneen infektiotilanteen takia merkittävästi kasvanutta palvelutarvetta, mutta tilanteeseen on pääsääntöisesti pystytty vastaamaan.

Vuodeosastoilla, ikäihmisten hoiva- ja laitoshoidossa ja palveluasumisyksiköissä ei pidä vierailla hengitystieinfektio-oireisena. Vierailijoiden toivotaan noudattavan yksiköissä annettuja toimintaohjeita. Myös hyvä käsihygienia tulisi huomioida vierailujen aikana.

Pohteen alueen päivystyksissä hoidetaan vain välitöntä hoitoa vaativat sairaudet ja vammat

Päivystykset ovat ruuhkautuneet kasvavan infektiotilanteen takia.



Päivystykseen tulevat potilaat, joiden vaiva ei vaadi välitöntä hoitoa, ohjataan hakeutumaan esimerkiksi oman sote-keskuksen vastaanotolle seuraavana päivänä. Näin varmistetaan välitöntä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoidon toteutuminen. Päivystyksessä potilaat hoidetaan sairauden tai vamman mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä. Arkena päivällä kiireellistä hoitoa saa omassa sote-keskuksessa.



Kun oma sote-keskus on suljettu iltaisin ja viikonloppuisin, ja on tarve kiireelliselle hoidolle eikä asia voi odottaa seuraavaan päivään, tulee aina ensin soittaa Päivystysapuun numeroon 116 117 ennen päivystykseen hakeutumista. Puhelu on maksuton. Päivystysapu arvioi asiakkaan tilanteen ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Hätätilanteissa soitetaan aina numeroon 112.

Koronatartunta on valtaosalla lievä - hoidon tarpeesta voi keskustella esimerkiksi digitaalisen sote-keskuksen chatissa hoitajan kanssa

Valtaosalla tartunnan saaneista tauti on lieväoireinen hengitystieinfektio. Sama koskee valtaosaa riskiryhmiin kuuluvia, myös iäkkäitä. Tartunta ei siis yleensä edellytä yhteydenottoa terveydenhuoltoon. Suurin osa sairastuneista paranee kotihoidossa lepäämällä. Koronatartunta voi olla vakava niille, joiden puolustuskyky on voimakkaasti alentunut.



Jos esimerkiksi koronatartunnan saanut asiakas haluaa keskustella hoidon tarpeesta, hän voi olla yhteydessä sairaanhoitajaan muun muassa digitaalisen sote-keskuksen kautta. Digitaalisen sote-keskuksen etävastaanotolla voi hoitaa oireita ja vaivoja, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimista. Hoitaja varaa tarvittaessa ajan lääkärin, hoitajan tai fysioterapeutin videovastaanotolle.



Digitaalinen sote-keskus on tällä hetkellä avoinna Pohteen verkkosivuilla Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Nivalan, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Sievin, Siikajoen ja Ylivieskan asukkaille ma-pe klo 7-21, la-su ja arkipyhinä klo 8-18. Yhteydenotot ja lisätiedot Pohteen verkkosivulla Digitaalinen sote-keskus.



Syksyn influenssa- ja koronarokotukset ovat käynnistyneet tai käynnistymässä marraskuun aikana eri puolilla Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuetta Pohdetta. Rokotusten lisääntyvään kysyntään on reagoitu lisäämällä rokotusaikoja.

Terveyspalvelujen kuormittumista ja kausirokotusten kysyntää seurataan jatkuvasti.

Lisätiedot



Influenssarokote: Influenssarokote – THL

Koronan tehosterokote: Koronan tehosterokotukset syystalvella – THL



Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rokotukset Pohteen verkkosivulla.