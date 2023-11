Influenssa- ja koronarokotusten kysyntä on ollut poikkeuksellisen suurta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

Kausirokotusten ajanvaraus on auennut 19.10.2023 ja rokotukset ovat alkaneet marraskuun alussa. ”On hienoa, että ihmiset haluavat pitää huolta itsestään ja läheisistään ottamalla rokotteen.” sanoo Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen tartuntatautien ylilääkäri Leif Lakoma. ”Suuresta kysynnästä kertoo se, että esimerkiksi Espoon alueella oli 8.11. mennessä varattu yli 34 000 rokotusaikaa, kun viime kaudella, mukaan lukien tammi-helmikuu, rokotettiin yhteensä noin 36 000 asukasta.”

Suuri kysyntä on ruuhkauttanut ajanvarauksen etenkin Espoossa

Rokotteiden suuri kysyntä on ruuhkauttanut ajanvarauspuhelimet ympäri hyvinvointialuetta. Suurin ruuhka on Espoossa, jossa takaisinsoiton viive on tällä hetkellä noin viikon. ”Pyrimme lisäämään resursseja koko alueelle, jotta lisää rokotusaikoja saataisiin avattua marras- ja joulukuulle ja puhelinjonoa pystyttäisiin purkamaan nopeammin. ” kertoo Lakoma. Hän muistuttaa, että rokotusaika tulisi varata omalta terveysasemalta. Alle kouluikäiset lapset ja raskaana olevat rokotetaan neuvolassa.

Varaa rokotusaika verkosta, mikäli se on mahdollista. Kuntakohtaiset ajanvarausohjeet löytyvät kausirokotussivulta.

Rokotukset ikääntyneiden hoivakodeissa ovat alkaneet

Hoivakodissa asuvat ikääntyneet saavat kausirokotukset asuinpaikassaan. Kausirokotukset ikääntyneiden hoivakodeissa ovat alkaneet kuluneella viikolla ja rokotukset jatkuvat marraskuun ajan. Henkilöt voivat samalla kertaa saada sekä influenssa- että koronarokotuksen.

Seniori-infosta ikääntyneet voivat saada neuvoja kausirokotuksiin liittyen. Seniori-infosta ei kuitenkaan voi varata rokotusaikaa, eivätkä he arvioi kotirokotuksen tarvetta.

Pneumokokkirokotteet ovat loppuneet

Kausirokotusten yhteydessä tänä vuonna annettavat kertaluontoiset pneumokokkirokotteet ovat loppuneet HUS-apteekista, eikä niitä valitettavasti ole enää mahdollista saada. Lisää pneumokokkirokotteita saadaan arviolta alkuvuodesta 2024. Kohderyhmään kuuluvat voivat tuolloin hakea rokotteen omalta terveysasemaltaan.

Lue lisää kausirokotuksista Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella osoitteesta www.luvn.fi/kausirokotukset