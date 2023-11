Kutsu: Uudet professorit esittäytyvät perinteisillä juhlaluennoilla maanantaina 20.11.

Juhlaluentonsa pitävät arkeologian professori Anna-Kaisa Salmi, kognitiivisen psykologian professori Satu Palva, tulevaisuuden digitaalisen liiketoiminnan professori Petri Ahokangas sekä autonomisen teknologian professori Shuai Li.

Professori Anna-Kaisa Salmi, arkeologia: Poronhoidon menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus

Professori Salmi luennoi, kuinka poronhoito on nykyään suurten muutospaineiden alla esimerkiksi ilmastonmuutoksen, maankäyttöpaineiden sekä teknologian kehityksen vuoksi. Muutoksista huolimatta poronhoito on säilyttänyt kulttuurisen ja taloudellisen merkityksensä pohjoisessa yli tuhannen vuoden ajan. Arkeologinen tutkimus on osoittanut, että monilla poronhoidon tavoilla, esimerkiksi ajokkaiden käytöllä ja porojen lisäruokinnalla, on monisatavuotiset perinteet. Nämä perinteet ovat aikojen saatossa muuttuneet ja mukautuneet ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön mukana.

Professori Satu Palva, kognitiivinen psykologia: Kognition aivomekanismit

Hyvä aivoterveys ja kognitiivinen kyvykkyys ovat keskeisiä jokapäiväisessä elämässä. Vastaavasti aivosairaudet ja mielenterveyden häiriöt aiheuttavat länsimaisen yhteiskunnan suurimmat epäsuorat kustannukset. Kokeellinen aivotutkimus moderneilla aivokuvantamismenetelmillä on mahdollistanut ihmismielen ja sen häiriöiden aivomekanismien tutkimuksen. Professori Satu Palva luennoi siitä, mikä on ihmismielen ja käyttäytymisen aivoperusta ja kuinka aivosairauksien oireita voi ennustaa aivojen toiminnan muutoksista. Ymmärrys mielen toiminnasta auttaa parantamaan ihmisten hyvinvointia sekä aivoterveyttä ja toisaalta se voi auttaa löytämään uusia diagnostisia biomarkkereita aivojen ja mielen sairauksiin.

Professori Petri Ahokangas, tulevaisuuden digitaalinen liiketoiminta: Näkymiä tulevaisuuden liiketoimintaan 6G-verkoissa

Kuudennen sukupolven (6G) -verkoissa erilaiset teknologiat yhdistyvät kokonaisuudeksi, joka mahdollistaa paitsi tehokkaan ja ympäristöystävällisen viestinnän myös paikallisesti räätälöidyt palvelut. Professori Ahokankaan mukaan 6G tulee myös muuttamaan liiketoimintamalleja ja -ekosysteemejä. Kuluttajamarkkinan kypsyttyä uutta kasvua liiketoimintaan tulee esimerkiksi teollisuuden automaation tai terveydenhuollon aloilta. Matkapuhelinoperaattoreiden rinnalle 6G-palveluiden tarjoajiksi tulee esimerkiksi erilaisia alustatalouden yrityksiä sekä erityispalveluita kuten virtuaalimaailmoja tarjoavia yrityksiä. Tulevaisuuden liiketoimintaan vaikuttaa vahvasti myös lisääntyvä lainsäädäntö, erityisesti tekoälyyn, alustojen toimintaan, käyttäjien oikeuksiin sekä yhteiskunnan kriittisten toimintojen turvaamiseen liittyvä sääntely.

Professori Shuai Li, Joint Professorship in Technologies for Autonomous Manufacturing: When AI Meets Robotics

Professori Li luennoi, kuinka tekoäly mullistaa autonomista valmistusta. Tekoälyllä toimiva robotiikka voi muuttaa teollisuudenaloja valmistuksesta ja terveydenhuollosta autonomisiin ajoneuvoihin ja avaruustutkimukseen. Nämä koneet voivat oppia ympäristöstään, tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa ja suorittaa tehtäviä sellaisella tarkkuudella ja tehokkuudella, jota ei aiemmin ole saavutettu. Teknisiä haasteita on kuitekin yhä ratkottavana, kuten kuinka voimme varmistaa ihmisten turvallisuuden vuorovaikutuksessa robottien kanssa.

