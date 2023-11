Kierot mielet on tieto-Finlandia –ehdokkaan koukuttava true crime –uutuus

Mikä sai italialaisen perheenäidin valmistamaan uhreistaan saippuaa? Miten arvostettu brittilääkäri onnistui surmaamaan yli 200 potilastaan jäämättä kiinni?

Kierot mielet kertoo kahdeksasta maailman oudoimpiin kuuluvasta sarjamurhaajasta, heidän uhreistaan ja siitä, miten ammattilaiset tutkivat ja tulkitsivat tapauksia. Karmivat mutta samalla omituisen kiehtovat tarinat valottavat ihmismielen synkkiä sokkeloita.

Psykologi ja suosittu tietotubettaja Ville Mäkipelto pohtii kirjassaan tutkitun tiedon valossa, miksi joidenkin mieli vääntyy kieroon äärimmäisellä tavalla ja miten tätä kehitystä voitaisiin ennaltaehkäistä.

“Pienetkin heikommassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointia nakertavat päätökset voivat viedä asioita huonompaan suuntaan. Itse toivon, että tulevaisuudessa tämänkaltaista, nykyisyyteen sijoittuvaa kirjaa olisi tositarinoiden puutteen takia mahdotonta kirjoittaa”, Mäkipelto kommentoi.

Ville Mäkipelto pyörittää Suomen suosituimpiin lukeutuvaa tietopohjaista Youtube-kanavaa. Hän on psykologi ja teologian tohtori, joka on kiinnostunut etenkin ihmismielen ja maailman ääri-ilmiöistä. Tuotannossaan hän yhdistelee laadukasta tarinankerrontaa ja tutkitun tiedon näkökulmia. Mäkipellolta on aiemmin ilmestynyt kirja Sensuroitu. Raamatun muutosten vaiettu historia yhdessä Paavo Huotarin kanssa. Kirja on tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas 2023.

Kierot mielet ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Antti Reinin lukemana äänikirjana. Äänikirja julkaistaan uudenlaisena kokeiluna, jossa yksi jakso ilmestyy päivittäin lukuaikapalveluihin 1.–24.12. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 1.12.2023.

