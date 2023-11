Museocon Vapriikissa - monipuolisessa ohjelmassa pöytäroolipelejä, pajoja, historiaa ja musiikkia

Museoconissa kohtaavat aloittelijat ja konkarit. Lähtökohta on, että kävijät pääsevät itse kokeilemaan ja pelaamaan. Monipuolisen tapahtuman erikoisuutena on historia, joka on läsnä sekä ohjelmassa että tapahtumapaikassa. Suomessa Museocon on ainutlaatuinen, sillä se järjestetään museon tiloissa.

Haltin taikakoulun taikasauva-työpaja ja loitsut -oppitunnit innostavat perheen pienimpiä. Kokeneille harrastajille on puheohjelmaa esimerkiksi Dungeons & Dragons -roolipelin kääntämisestä. Ylen suositun RopeLIVEn tekijät ovat tavattavissa. Taidekujalla harrastajataiteilijat ja käsityöläiset myyvät teoksiaan ja tuotteitaan. Mukana myös musiikkiesityksiä, kuten jousikvartetti ILME, ja Cosplay-näytös.

- Tapahtuman erityispiirteenä on harrastusten historian käsittely. Teemme tiivistä yhteistyötä moninaisen harrastajajoukon kanssa ja toimimme mahdollistajana. Meille tärkeintä on se, että harrastajat itse pääsevät kertomaan harrastuksestaan. Olemme avoimia harrastajien omille ehdotuksille ohjelmaksi, kertoo tuottaja Emilia Laulainen Postimuseolta.

Ohjelman lisäksi voi tutustua Vapriikin näyttelyihin ja osallistua opastuksille. Olipa kerran -näyttelyyn on queer-teemainen opastus ja uuteen Fantastinen floppi -näyttelyyn yleisöopastus. Museoravintola Valssi ja museokauppa ovat avoinna koko tapahtuman ajan. Valssissa on mahdollisuus lainata ja pelailla lautapelejä.

Ohjelma sisältyy Vapriikin pääsylipun hintaan. Museokortti käy. Taidekujalle, kuvauspisteelle ja musiikkiesityksiin on vapaa pääsy.

Tapahtuman järjestävät Suomen pelimuseo, Mediamuseo Rupriikki ja Postimuseo yhdessä osana MuseoX-hanketta yhteistyössä Vapriikin kanssa.

Jo neljäs Museocon

Suomen pelimuseo on järjestänyt Museoconia vuosina 2018 ja 2019. Viime vuonna Postimuseo lähti mukaan tapahtuman järjestämiseen MuseoX-yhteistyöhankkeen kautta. Eri toimijoiden yhteistyö on mahdollistanut tapahtuman laajentumisen ja monipuolistamisen. Viime vuonna tapahtumassa vieraili 700 kävijää ja nyt odotetaan 1000 kävijää.

Museocon lauantaina 18. marraskuuta, klo 11–21, museokeskus Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, Tampere.