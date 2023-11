Ouluun 500 000 euron suurvoitto Kenosta: ”Joulu tuli meille vähän aikaisemmin”

Voittaja oli pelannut rivinsä Oulun Haukiputaalla K-Supermarket Revontorilla. Hänen kymppikenonsa ja kunkkunumeronsa osuivat kohdalleen. Euron panoksella voitoksi tuli 500 000 euroa. Kyseessä on yksi vuoden suurimmista Keno-voitoista.



- Täytyy sanoa, että joulu tuli meille nyt vähän aiemmin. Rahalle on tarvetta ja asuntolaina saadaan nyt maksettua sekä tehty remonttia sillä tavalla, mistä olemme haaveilleet.

-Katsoin rivin kun lapset olivat menneet nukkumaan ja pelitilillä luki, että yli 2 000 euron voitto. Ajattelin että onpa hieno asia. Sitten menin tutkimaan tarkemmin ja voitto näytti tosi isolta. Laitoin asiakaspalveluun viestiä, että onko tuo oikeasti totta. Sieltä teiltä sitten vastattiin, että kyllä se siltä näyttää!



Keno-voittaja aikoo pitää mittavan potin vain lähipiirin tietona.



-Me olemme muutenkin sellaista porukkaa, että pidetään asiat vain lähipiirissä. Mennään sillä. Jalat tässä ollaan maassa, mutta voi olla, että en välttämättä oikein vielä ymmärräkään tätä asiaa, nainen naurahtaa. Enää ei ole tarvinnut nipistellä itseään, että herää jo tästä unesta. Kyllä se meille tuli.



Entä tuleeko voitto näkymään joulupöydässä?



-Poroa hommataan nyt jouluna pöytään. Sen minä jo päätin. Edullisempia leikkeleitä aion kyllä silti ostaa jatkossakin, kuten ennenkin.



Voitto osui K-Supermarket Revontorilla rivinsä tehneelle asiakkaalle sunnuntain 5.11. ilta-arvonnasta.





Vuoden 2023 suurimmat kenovoitot: