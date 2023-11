Mediainfo 10.10.2023: Asunnottomuuden monet kasvot vuonna 2023 6.10.2023 07:44:37 EEST | Kutsu

Suomi on Asunto ensin -malleineen asunnottomuustyön pioneeri, ja tilastojen mukaan asunnottomien määrä on vähentynyt meillä tasaisesti. Nuorten ja naisten asunnottomuus on kuitenkin lisääntynyt, kun samalla juuri näissä ryhmissä myös piiloasunnottomuus on yleistä. Tilanne kaduilla on tilastoja karumpi. Tervetuloa mediainfoon 10.10.2023 klo 9.00–10.30 kuulemaan asunnottomuuden ja asunnottomien tilanteesta syksyllä 2023.