Sosiaalialan Hyvinvoiva työpaikka -palkinnon sai Profiamin Tampereen-toimipiste – ”Parhaat työhyvinvoinnin keinot eivät maksa mitään”

Sosiaalityöntekijäpulaan on viitattu kintaalla, vaikka ratkaisuja on ollut tarjolla - sosiaalityö ollut jo vuosia opiskelijoiden varassa 26.10.2023 11:09:53 EEST | Tiedote

Sosiaalityöntekijäpula on jatkunut vuosikymmeniä, vaikka Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia on jatkuvasti toistanut työnantajille ratkaisuehdotuksia. Niille on kuitenkin viitattu kintaalla – ja nyt hyvinvointialueet ja Helsinki ovat ilmaisseet olevansa ongelmissa.