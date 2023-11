Uudistettu Alepa Ilola avataan 16.11. remontin jälkeen

Alepa Ilola suljettiin lokakuun loppupuolella remontin vuoksi. Uudistetun myymälän avajaisia päästään viettämään torstaina 16.11. klo 10.00. Avajaisissa on luvassa muun muassa ilmapallojen jakoa sekä tarjouksia.

Remontissa myymälän miljöötä uudistettiin nykyaikaisemmaksi. Muun muassa seinien väriä päivitettiin sekä tuotteiden järjestystä uusittiin asiakkaille selkeämmäksi. Uutena palveluna myymälään tuotiin pikakassat nopeuttamaan asiointia.

– On hienoa päästä avaamaan myymälä jälleen. Myymälä on nyt selkeämpi sekä nykyaikaisempi ulkonäöltään ja asiointi on entistä nopeampaa pikakassojen ansiosta. Myös valikoimaa on päivitetty asiakkaiden toiveiden mukaiseksi ja myymälästä löytyy satoja korttelitoiveita. Toivotamme kaikki asiakkaamme jälleen lämpimästi tervetulleiksi myymälään, sanoo myymäläpäällikkö Mikko Salovaara.

Remontin yhteydessä myös myymälän kylmälaitteet päivitettiin energiatehokkaammiksi. Myös Alepa-ketjusta tuttu Hyvikkihevi löytyy jatkossakin myös Ilolan myymälästä.

Alepa Ilola