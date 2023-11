VR myy ylimääräisiä dieselvetureita

VR asettaa myyntiin yhteensä noin kymmenen dieselveturia, joista suurin osa on Dr16-vetureita sekä yksittäisiä Dv12-vetureita. Ensimmäiset Dr16- ja Dv12-vetureista tulevat myyntiin jo vuoden 2024 alkupuolella ja tämän hetken suunnitelman mukaan lisää vapautuu myyntiin syksyllä. Myytävät veturit soveltuvat sekä tavara- että matkustajaliikenteeseen. Veturit ovat elinkaarensa loppupuolella, mutta niiden liikennekelpoisuutta voidaan jatkaa kunnossapidolla ja saneerauksilla.



”Tilaamistamme uusista Sr3-sähkövetureista ja Dr19- dieselvetureista on osa jo saatu liikenteeseen. Olemme rahoittaneet nämä kalustoinvestoinnit paitsi liiketoiminnasta saatavilla tuloilla, myös vihreällä joukkovelkakirjalainalla. Idänliikenteen päättymisen ja logistiikan tehokkaampien kuljetusratkaisujen myötä meillä on nyt ylimääräistä liikennekelpoista kalustoa myytävänä. Haluamme tehdä osuutemme edistääksemme raidemarkkinan kasvua ja kilpailua Suomessa”, sanoo VR:n toimitusjohtaja Elisa Markula.

Tarkemmat tiedot myyntiprosessista sekä myytävästä kalustosta julkaistaan VR:n verkkosivuilla joulukuun 2023 aikana.



VR:n veturistrategia perustuu investointeihin, varaosien uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen

VR on julkaissut yhteenvedon veturistrategiastaan verkkosivuillaan. Tällä hetkellä yhtiö liikennöi noin 350 veturilla, joista noin puolet on diesel- ja puolet sähkövetureita.

Vuonna 2022 VR teki päätöksen laittaa julkiseen myyntiin kierrätyspäätöksen saanutta kalustoa, jonka komponentteja on käytetty varaosina pidentämään saman sarjan vetureiden elinkaarta. Keväällä 2023, VR myi kymmenen Sr1 -sähköveturia kahdelle kotimaiselle kierrätysalan yritykselle julkisessa huutokaupassa. Veturien liikennekelpoisiksi kunnostamisesta kiinnostuneita ostajia ei ollut.

Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että kierrätyspäätöksen saanut henkilö- ja tavaraliikenteen kalusto tulee laittaa julkiseen myyntiin tai siirtää perustettavaan kalustoyhtiöön, eikä sitä saa romuttaa ennen kalustoyhtiön perustamista.

