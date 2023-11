Mannerheimintien työmaalla muutoksia ajokaistoihin – työt edenneet aikataulussa

Kadun länsireuna muuttuu työalueeksi muutosten jälkeen. Autoilla säilyy yksi ajokaista kumpaankin suuntaan. Jalankulun ja pyöräilyn reitti kadun länsipuolella säilyy käytössä, samoin kuin yhteydet kiinteistöihin.

Liikennejärjestelyiden muutostyöt alkavat torstai-iltana 16.11. ja valmistuvat perjantaina 17.11.

Muita pienempiä muutoksia liikennejärjestelyihin tehdään samalla:

Ajo Kivelänkadulta ja Dunckerinkadulta Mannerheimintielle sekä toisinpäin estyy töiden ajaksi ainakin loppuvuoden ajan.

Hesperianpuiston bussipysäkit siirtyvät hieman.

Pohjoisen suuntaan menevien bussien pysäkki siirtyy noin 80 m etelään päin, Dunckerinkadun suojatien eteläpuolelle.

Etelän suuntaan menevien bussien pysäkki siirtyy noin 70 m pohjoiseen päin, Hesperian esplanadin kohdalle.

Jalankulku pysäkeille kulkee lähimpien suojateiden kautta, jotka sijaitsevat, Dunckerinkadun kohdalla ja alustavasti Hesperiankatujen kohdalla.

Katutyöt etenevät aikataulussaan

Rakentaminen peruskorjaustyömaalla on edennyt hyvää tahtia.

”Työmaalla töitä tehdään rivakasti ja aikataulussakin ollaan, vaikka hidasteita olikin keväällä. Peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen osalta 80 % raitiotienkiskoista on jo asennettu. Asentamatta on enää Pohjoisen Rautatiekadun ja Arkadiankadun välinen osuus, joka päästään tekemään, kun Baanan ylittävä silta on korjattu. Samoin viemäriputkista ja vesijohdoista on 80 % jo asennettu”, sanoo projektinjohtaja Antti-Juhani Lehtinen Helsingin kaupungilta.

Peruskorjaus ei hiljene talveksi

Vesihuollon ja maanalaisen kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu talven läpi, samoin kuin myös Baanan ylittävän sillan työt. Sillan itäosan betonivalu on tehty.

Sen sijaan raitiotien kiskotöitä, kiveystöitä ja pintarakenteita rakennetaan talven tuloon saakka ja töitä jatketaan keväällä säiden lämmettyä.