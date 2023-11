Perunasato oli sateista huolimatta normaali

– Syksyn runsaat sateet toki kiusasivat viljelijöitä paikallisesti. Suomi on onneksi aika iso ja pitkulainen maa, joten olosuhteet eivät olleet kaikkialla samat, toteaa Oinonen.

Ison tuottajakunnan laajalla alueella sijaitsevat pellot tasasivat tilannetta.

– Kokonaisuudessaan sadosta muodostui aiempiin vuosiin verrattuna aivan normaali.

Perunan kotimainen kysyntä on pysynyt pitkään vakaana. Oinonen ennustaa, että tämän vuoden sato riittää kattamaan niin kuluttajien, kaupan, suurtalouksien kuin elintarviketeollisuuden tarpeet.

Perunanviljelyn kustannukset olivat tänä vuonna tavallista korkeammat tai vähintäänkin epävarmat. Energian hintaa oli vaikea ennustaa, ja esimerkiksi lannoitehinnat pysyivät tavallista korkeammalla tasolla. Toisaalta yhteiskunnassa on vahva paine pitää ruoan hinta kohtuullisena.

– Lopulta hinta määräytyy aina markkinoilla, Oinonen kuittaa.

Valikoima laajeni

Varhaisperunalla oli päättyneenä kesänä aiempaa merkittävästi isompi rooli Potwellin toiminnassa uuden tuottajayhteistyön johdosta. Varhaisperuna on leimallisesti kausituote, jonka sato kypsyy ja kulutus tapahtuu kesällä. Myös varhaisperunasato oli odotettu, ja tuotelaajennus tyydytti Oinosen mukaan niin yhtiötä kuin sen asiakaskuntaa.

Kasvimaa Oy:n kanssa aloitettu kumppanuus toi Potwellin valikoimaan myös porkkanan, punajuuren ja sipulin, joita myydään varsinkin vähittäiskauppaan ympäri vuoden. Niiden satoa Oinonen ei lähde ensimmäisen vuoden perusteella arvioimaan, mutta toteaa entistä laajemman tuotevalikoiman helpottavan kaupankäyntiä niin heidän kuin asiakaskuntansa näkökulmasta.

Vastuullisuutta vaaditaan

Potwell on vuosien ajan panostanut tuotteidensa vastuullisuuteen ja lanseerannut hiilineutraalin perunatuotevalikoiman. Oinonen kertoo kehityksen taustalla olevan niin kaupan kuin kuluttajien kasvaneet vaatimukset. Kehitystyötä on kuluvana vuonna jatkettu muun muassa investoimalla viljelijöiden omaan aurinkoenergian talteenottoon ja hyödyntämiseen sekä pakkausuudistukseen, jonka myötä yhtiön perunat on pakattu aiempaa ohuempaan muoviin. Muovista pidetään kiinni, koska se takaa esimerkiksi paremman käsiteltävyyden ja pienentää hävikkiä.

Perunanviljelijä ei kuulemma käy lepäilemään satokauden päätteeksi, vaan suunnittelee tulevaa.

– Toimintatapaamme kuuluvat uudesta sadosta tehtävät keittolaatukokeet, jotka ovat parhaillaan käynnissä. Koetulokset ovat tärkeänä pohjana seuraavan kauden viljelysuunnitelmalle, Oinonen kertoo.