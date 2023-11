Joulukuun alussa aukeava Tuomaan Markkinat kruunaa Helsingin joulukauden

Senaatintorin jouluasuun pukevan Tuomaan Markkinoiden keskiössä on vahvasti kestävä kehitys ja vastuulliset jouluostokset sekä Helsingin talvitunnelman kokeminen. Joulun tunnelmoijat ovat päässeet nauttimaan Helsingin näyttävimmäksi ulkona järjestettäväksi joulutoriksi kasvaneesta tapahtumasta jo 90-luvun puolivälistä asti.

Markkinoiden myyjäkattaus koostuu edellisvuosien tapaan vastuullisia tuotteita tarjoavista pientuottajista ja paikallisista toimijoista. Mukana on sekä uusia että tuttuja toimijoita. Joulupöytään tarjolla on muun muassa kotimaisia kala- ja lihaherkkuja, leivonnaisia, sienisalaatteja, hilloja ja sinappeja. Pukinkontiin sopivat esimerkiksi käsintehdyt makeiset, korut ja luonnonkosmetiikka sekä villasukat ja muut lämmikkeet, tai vaikka vanhoihin suomalaisiin matkailujulisteisiin perustuvat design- ja sisustustuotteet.



Joulun mauista voi nauttia talvisessa tunnelmassa paikan päällä



Markkina-alueen idyllisen keskustan muodostavat Herkkupiha ja anniskelualueena toimiva Ravintolapiha. Herkku- ja Ravintolapihat tarjoavat tunnelmalliset puitteet nautiskelulle ja kiireen keskellä pysähtymiselle. Niiden tarjonta kattaa laajasti kauden perinneherkut ja mahdollistaa tutustumisen myös joulumakujen uutuuksiin – annoksia voi ottaa myös mukaan.



Tuomaan Markkinoiden ruokatarjonnassa huomioidaan luomu- ja lähiruoan lisäksi kasvis- ja vegaaniruoka. Tuttujen toimijoiden lisäksi valikoimasta löytyy myös paljon uutta, mm. Arepera Brosin venezuelalaiset jouluruoat, Valkoisen Salin lämpimän höyryävät talvi-cocktailit ja Deli Taste & Raclette Bistron raclette-juustoannokset.



Joulupukki ja tuttuja joululauluja avajaispäivän ohjelmassa



Tuomaan Markkinoiden avajaispäivää juhlitaan perjantaina 1. joulukuuta. Joulupukki on tavattavissa klo 14–19 ja Soiva Joulukortti -duo esittää torilla tuttuja joululauluja suomeksi ja englanniksi klo 16.30–17.30. Myyjien pisteillä järjestettävissä työnäytöksissä pääsee tutustumaan muun muassa lasinpuhallukseen, kastanjoiden paahtamiseen ja metalliesineiden taontaan elävän tulen loimussa.



Koko joulutorin ajan lapsia ilahduttaa monien helsinkiläisperheiden jouluperinteisiin vakiintunut Tivoli Sariolan puuhevoskaruselli, joka on maksuton elämys markkinavieraille. Markkinoiden lämminhenkinen joulusomistus ja -tunnelma luovat kokemuksellisuutta koko perheelle. Markkinoiden muu ohjelma on luettavissa osoitteessa tuomaanmarkkinat.fi



Joulutunnelmaa luodaan vastuullisesti

Tuomaan Markkinoiden myyjät ja ruokatoimijat on valikoitu vastuullisia tuotanto- ja toimintatapoja korostaen. Markkinoilta löytyy paljon alkutuottajia ja pienkäsityöläisiä, joiden tuotevalikoima tarjoaa kestävän vaihtoehdon massatuotantona valmistetuille lahja- ja koristetavaroille.

Tuomaan Markkinoiden ympäristövaikutuksia arvioidaan Ekokompassi-sertifikaatin avulla. Markkinoilla kiinnitetään huomiota jätteiden määrän minimoimiseen ja niiden lajitteluun. Myyntimökit lämpenevät ja karuselli pyörii uusiutuvalla energialla.

Herkku- ja ravintolapihoilla korostuvat luomu- ja lähituotetut raaka-aineet sekä Reilun kaupan -tuotteet. Valikoimassa on huomioitu kasvis- ja vegaaniset vaihtoehdot, ja ravintolatoiminnassa käytetään vain biohajoavia astioita.

Tuomaan Markkinat on avoinna Helsingin Senaatintorilla 1.–22.12.2023 su–to klo 11–19 ja pe–la klo 11–20. Markkinoille on vapaa pääsy. Itsenäisyyspäivän iltana 6.12. ylioppilaiden soihtukulkue päättyy torille ja Lucian päivän iltana 13.12. kulkue lähtee torilta.