A niin kuin addiktio -podcastissa pohditaan, mikä tässä ajassa lisää riippuvuuksia

Addiktiot koskettavat jollain tavalla meitä kaikkia henkilökohtaisesti: perheenjäsenenä, ystävänä tai työkaverina – tai vähintään ohikulkijoina kadulla. A-klinikkasäätiön uudessa A niin kuin addiktio -podcastsarjassa puhutaan riippuvuuksien eri muodoista: muun muassa alkoholi, huumeet, rahapelaaminen tai vaikkapa tietynlaisen kehon tavoitteleminen voivat addiktoida.

"Halusimme Astan luotsaaman avoimen keskustelun kautta hälventää stigmoja, lisätä ymmärrystä erilaisista riippuvuuksista sekä rohkaista ihmisiä hakemaan apua. Toivottavasti saamme myös synnytettyä kuulijoille myötätuntoa addiktioiden kanssa kamppailevia tai heidän läheisiään kohtaan”, sanoo A-klinikkasäätiön viestintäjohtaja Tarja Virolainen.

Viisiosaisessa podcastsarjassa toimittaja Asta Leppä kutsuu vieraakseen sekä riippuvuuksista kärsineitä että A-klinikkasäätiön asiantuntijoita. Yhdessä he pohtivat, miksi yksi sairastuu, mutta toiselle ei riippuvuutta synny. Onko häpeä jo hälvenemässä, ja riippuvuuksiin uskalletaan hakea apua? Mutta jäävätkö addiktoituneiden läheiset yhä yksin?



“Podcastin tekemisen myötä ymmärsin, että addiktio on aina yritystä ratkaista jokin oma haava tai ahdistus – trauma. Se on siis useimmiten seuraus, ei syy”, sanoo sarjan toimittaja Asta Leppä.

“On myös hätkähdyttävää, että addiktioiden määrä lisääntyy jatkuvasti ja globaalisti. Taustalla on siksi isompia kulttuurisia voimia, joista osa liittyy kulutuskulttuuriin, osa yhteisöllisyyden hajoamiseen. Kun ei ole mitään, mihin kiinnittyä, kiinnittyy edes addiktioon.”



A niin kuin addiktio -podcastsarjan jaksot

1. “Ehkä läheiseni joivat siksi, että olivat liian herkkiä tähän maailmaan”

Kirjailija Ville Verkkapuro ja A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Hannu Jouhki pohtivat, mistä addiktiot syntyvät.

2. “Valehtelin kaikesta, että pääsin pelaamaan”

Timpuri, vertaisohjaaja Jouko Vidgren ja A-klinikkasäätiön tutkija Emmi Kauppila miettivät, miten vastustaa uhkapelaamisen kutsua koko ajan pelillistyvässä maailmassa.

3. “Treenaamista ihannoidaan, joten sen pakonomaisuutta ei aina huomata”

Entinen potkunyrkkeilyn maailmanmestari, personal trainer Elmeri Rantalainen ja A-klinikkasäätiön tutkimus- ja kehitysyksikön päällikkö Jukka Koskelo miettivät, mistä löytää kehotyytyväisyyttä ulkonäkökeskeisessä maailmassa.

4. “Tuntuu, ettei minulla ole oikeutta tunteisiin, joita läheisteni juominen herättää”

Äidin, veljen ja hyvän ystävän alkoholismin varjossa kasvanut Aleksandra ja A-klinikkasäätiön tutkija Janne Takala keskustelevat riippuvuussairaan läheisen tuskaisesta osasta.

5. “Koulupsykologin mukaan minulla oli itsetuhoisia ajatuksia, mutta en saanut apua”

Somevaikuttaja Hanna Tikander ja A-klinikkasäätiön kehittämispäällikkö Tiina Saarinen pohtivat, onko riippuvuuksien hoito asianmukaisella tolalla.

Asta Leppä on palkittu toimittaja ja tietokirjailija, joka on perehtynyt suomalaiseen eriarvoisuuteen. Hänet palkittiin Amnestyn Kynttilä-palkinnolla YLEn radiosarjasta Asta Leppä ja köyhä Suomi. Leppä on saanut työstään myös Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin Kunnioittavasti köyhyydestä -kunniamaininnan.



A niin kuin addiktio on kuultavissa kaikilta yleisimmiltä podcastalustoilta. Sarjan on tuottanut F-tuotanto.