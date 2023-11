SuPerin Silja Paavola mukana STTK:n Kohtuus kaikessa -mielenosoituksessa lauantaina 18.11.

SuPerin Paavola: Vanhustenhoidon hoitajamitoituksen lykkääminen kertoo vanhusten ja hoitajien arvostuksen puutteesta 9.11.2023 13:38:19 EET | Tiedote

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola on todella pettynyt eduskunnan päätökseen hyväksyä hallituksen esitys hoitajamitoituksen lykkäämisestä neljällä vuodella. – Olemme olleet jo pitkään tilanteessa, jossa ei ole ollut aikaa odottaa. Mitoituksen siirtämisellä on todella ikävät seuraukset vanhustenhoidon turvallisuuteen, laatuun ja hoidon saatavuuteen. Kansalaisten perusoikeuksien on toteuduttava ja myös työsuojelulainsäädäntö velvoittaa riittävää hoitajamitoitusta, Paavola muistuttaa.