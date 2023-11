Vanhempien huolet tulevaisuudesta näkyvät ruoka-avussa ja auttavissa palveluissa – Hyvä Joulumieli -keräys tuo toivoa vähävaraisiin lapsiperheisiin jouluna

Torstaina käynnistyvä Hyvä Joulumieli -keräys vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi tulee tänä vuonna erityisen suureen tarpeeseen. Tällä hetkellä Suomessa elää noin 130 000 vähävaraista lasta. Viime vuoden alussa kiihtynyt inflaatio on lisännyt minimibudjetilla elävien lasten määrää jo ennalta 30 000:lla. Samaan aikaan keskustelu sosiaaliturvan leikkauksista huolestuttaa monia vähävaraisia perheitä.

Huolet tulevasta näkyvät esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin ruoka-avussa.

– Ruokajakeluissa eri puolilla Suomea kohtaamamme vanhemmat kertovat toivottomuudesta. Monet pelkäävät, etteivät pysty hintojen nousun ja kaavailtujen leikkausten jälkeen huolehtimaan perheestään. Piirityöntekijämme useilta paikkakunnilta kertovat, että lapset syövät yhteisruokailuissa enemmän kuin ennen. Kun perheiden tilanne on tämä, vähävaraisiin perheisiin kohdistuvia leikkauksia ei ole mahdollista toteuttaa ilman merkittävää haittaa lapsille, toteaa Suomen Punaisen Ristin sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori Maaret Alaranta.

Lapsiperheköyhyyden taustalla on muun muassa työttömyyttä ja yksinhuoltajuutta, mutta yhä useammin pätkätyötä tai osa-aikaista työtä tekevä vanhempi ei pysty tulojen pienuuden vuoksi järjestämään lapsilleen arjen perusasioita. Sosiaaliturvan leikkaukset voivat toteutuessaan pakottaa yhä useamman perheen turvautumaan toistuvasti tukimuotoihin, jotka on tarkoitettu viimekätisiksi ja väliaikaisiksi: toimeentulotukeen ja ruoka-apuun.

Lapset tarvitsevat kasvaakseen toivoa

Toimeentulohuolet vaikuttavat koko perheen mielialaan. Vanhempien jatkuva stressi toimeentulosta kuormittaa lapsia, ja myös lapset kokevat perheen vaikeuksista huolta ja syyllisyyttä. Pahimmillaan pitkäkestoinen kuormitus voi altistaa lapset mielenterveyden ongelmille.

– MLL:n auttavissa palveluissa kuulemme sekä lasten, nuorten että vanhempien huolia tilanteissa, joissa perheen talous on tiukalla. Rahahuolet tulevat esille konkreettisina avunpyyntöinä, kun rahaa joulun järjestämiseen lapsille ei ole ja elämäntilanne jo muutenkin on kovin rankka. Lasten ja nuorten palveluissa aikuisten rahahuolet valuvat nuorten puheisiin. Yhteydenotoissa nuoret puhuvat stressistä, huolesta ja häpeästä. He saattavat pohtia, onko vanhemmalla ensi kuussa varaa vuokraan tai voisiko nuori itse helpottaa vanhemman tilannetta esimerkiksi harrastuksen lopettamalla, avaa vähävaraisten perheiden tilannetta MLL:n auttavien puhelinten ja digitaalisten palvelujen vastaava asiantuntija Anna Weckström.

Hyvä Joulumieli -lahjakortti tuo iloa 22 000 perheen jouluun

Jouluna eriarvoisuuden kokemukset korostuvat. Vähävaraisen perheen vanhemmilla on usein vaikeuksia järjestää lapsilleen asioita, jotka luovat joulutunnelman: juhlaruokaa ja lahjapaketteja. Joulun lämpimät muistot ovat tärkeitä, sillä ne kantavat pitkälle aikuisuuteen ja antavat toivoa.

Suomen Punainen Risti ja MLL käynnistävät torstaina 16.11. perinteisen Hyvä Joulumieli -keräyksen, joka ilahduttaa kotimaan vähävaraisia lapsiperheitä 70 euron arvoisilla ruokalahjakorteilla. Keräyksen tavoitteena on kerätä 1 540 000 euroa, jonka turvin hankitaan lahjakortit 22 000 vähävaraiselle kotimaan lapsiperheelle. Lahjakortilla perheet voivat ostaa ruokaa joulupöytään. Järjestöt järjestävät keräyksen yhteistyössä Ylen kanssa, ja keräyksen kumppaneina toimivat K-ruokakaupat, Lidl ja S-ryhmän ruokakaupat.

Punainen Risti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto tekevät apua tarvitsevien perheiden löytämiseksi yhteistyötä paikallisten neuvoloiden, diakoniatyön ja sosiaalitoimen kanssa. Lahjakortti on nimensä mukaisesti lahja, eli sitä ei voi hakea.

Hyvä Joulumieli -keräys järjestetään vuonna 2023 jo 27. kerran, ja se jatkuu jouluaattoon asti. Vuosien varrella keräyksen turvin on jaettu 398 500 ruokalahjakorttia.

Lahjoittaa voi monin eri tavoin:

Verkkosivuilla osoitteessa hyvajoulumieli.fi

MobilePaylla numeroon 66020

Hyvä Joulumieli -keräyksen tilille: IBAN FI33 5780 4120 0801 60. Viite: 5429

Soittamalla keräyspuhelimeen 0600 16555 (10,01 e + pvm/mpm)

Lähettämällä tekstiviestin:

Lahjoita 10 € lähettämällä viesti HJM10 numeroon 16499

Lahjoita 20 € lähettämällä viesti HJM20 numeroon 16499

Lahjoita 30 € lähettämällä viesti HJM30 numeroon 16499

Keräyslupa: RA/2020/1407/9.11.2020 (SPR). RA/2020/1486/23.11.2020 (MLL) ja ÅLR 2022/8376/31.10.2022.



