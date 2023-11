Kokoomuksen Kopra: Suomella on valmius sulkea itärajan ylityspaikat tarvittaessa

Rajavartiolaitoksen mukaan Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille on viime kuukausien aikana tullut normaalia enemmän turvapaikanhakijoita. Heiltä on puuttunut tarvittavat asiakirjat ja viranomaisten arvion mukaan Venäjää on käytetty kauttakulkumaana. Kokoomuksen viime vaalikaudella edistämä rajavalvontalain muutos mahdollistaa tarvittaessa rajanylityspaikkojen sulkemisen itärajalla, muistuttaa puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra.