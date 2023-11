Diversiteettisanakirja levisi globaalisti – tärkeä teema kansainvälisessä organisaatiossa

Foodora Finland on osa isoa kansainvälistä organisaatiota, joka toimii yli 70 eri maassa. Organisaatio tekee yhteistyötä jatkuvasti eri maiden välillä Euroopasta Aasiaan ja jopa Etelä-Amerikkaan asti. Pelkästään Suomessa työskentelee kahdeksan eri kansalaisuutta. Diversiteetti on etenkin nuorille aikuisille tärkeä teema, joka organisaatiossa on huomioitu. Suomen toimipisteessä on noin 200 asiatuntijaa, jotka ovat keski-iältään 27-vuotiaita.

Diversiteetti on Foodoralle yksi tärkeimmistä työkulttuuriin liittyvistä arvoista. Tavoitteena on rakentaa ympäristöä, jossa arvostetaan monimuotoisuutta. Siksi maiden kesken on perustettu yhtenäinen diversiteettityöryhmä. Diversiteettityöryhmään kuuluu myös Suomen Foodoran HR-asiantuntija Jenna Lamberg, joka ideoi diversiteettisanakirjan avaamaan diversiteetin taustoja.

– Olemme jatkuvasti tekemisissä hyvin monikirjoisen ihmisjoukon parissa ja sidosryhmämme ovat monimuotoisia. Diversiteetti tulee huomioida. Me tarvitsemme joukkoomme ihmisiä, jotka tulevat täysin erilaisista taustoista ja myös asiakkaat ovat hyvin eri taustaisia. Ylipäätään meidän tulee ymmärtää toisiamme paljon paremmin, kertoo Foodoran HR-asiantuntija Jenna Lamberg.

Diversiteetti ei määrittele pelkästään kulttuuri- tai seksuaalitaustaa, vaan siihen kuuluu moninaisia teemoja. Diversiteettisanakirjassa onkin selvennetty mitä merkitsevät inklusiivisuus, pronouns, etuoikeus, tiedostamattoman puolueellinen, palkkaero, muukalaisviha, transsukupuolinen, stereotypia, queer, ei-binaarinen, mikroaggressiivisuus ja esimerkiksi intersektionaalinen.

Diversiteettiä suosivassa kulttuurissa oppii eniten itsestään

Globaalissa organisaatiossa diversiteettisanakirjasta innostuttiin, koska se auttoi monia hahmottamaan mistä on kyse. Monelle eurooppalaiselle ei-binaarinen on täysin ymmärrettävää, mutta jossain toisaalla teema voi olla vielä arkaluonteinen. Globaalissa organisaatiossa jokaisen tulee osata hahmottaa eri taustoista tulevia ihmisiä, eikä tuomita, vaan ohjata avoimuuteen.

– Monimuotoisen ja inklusiivisen työyhteisön rakentaminen ovat jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla. On osattava kiinnittää huomiota siihen, millaista ilmapiiriä luo ympärilleen. Erilaisuuden ymmärtämisessä ensimmäinen askel voi olla se, että tulee tietoiseksi omista ajattelutavoistaan ja olettamuksistaan. Jokaisen meidän ajattelu on oman elämänhistoriamme myötä eräällä tavalla vinoutunutta, koska katsomme maailmaa ja toisia ihmisiä aina hieman värittyneiden linssien läpi. Silloin, kun itse pysyttelee uteliaana ja pyrkii ymmärtämään toisen lähtökohdat, on vaikeaa olla samanaikaisesti tuomitseva, kertoo Tytti Kokko valmentaja ja organisaation kehittäjä Filosofian Akatemiasta.

Maailman suvaitsevaisuuden päivää vietetään 16.11., joka on tärkeä myös Foodoralle. Vauhdikkaasti kehittyvässä Foodorassa on jo nyt pureuduttu myös neurodiversiteettiin, joka ottaa huomioon sellaiset ihmiset, joilla on neurologisia haasteita.