Original Sokos Hotel Puijonsarven kokous- ja juhlapalvelut saivat laadukkaasta gastronomiasta kertovan Chaîne des Rôtisseurs -kilven

Chaîne des Rôtisseurs -järjestön kansallinen puhemiehistö myöntää kilpiä ravintoloille, joilla on aito intohimo tekemiseen ja kehittymiseen niin keittiössä kuin salin puolellakin.

”Puikkari Conferencessa on onnistuttu luomaan loistavalla tavalla mieleenpainuvia juhlatilaisuuksia, joissa on hyödynnetty erinomaisesti myös paikallisen lähiruoan tarjoamia makuja. Rôtisseurs-kilpi on ennen kaikkea osoitus intohimosta tekemiseen, mutta samalla kilpi haastaa säilyttämään halun jatkuvaan kehittymiseen ja asiakkaiden odotusten ylittämiseen", sanoo Chaîne des Rôtisseurs Finlanden valtavouti Johanna Hornborg-Ojala.

Chaîne des Rôtisseurs Savo ry:n vouti Juhani Simpanen kertoo, että Puikkari Conferencen taso oli kyllä noteerattu jo aiemmin, ja ravintolaa kehotettiin hakemaan kilpeä. "Kun kilpihakemus sitten tuli Savon voutikuntaan keväällä 2023, saatiin se ripeässä tahdissa eteenpäin, ja elokuussa kilpihakemus hyväksyttiin Rôtisseursien kansallisessa hallituksessa”, Simpanen kertoo.

"Puikkari Conferencessa niin ruokatuote, palvelu kuin tilat ovat erinomaisella tasolla. Lisäksi Puikkarilla on pitkät perinteet merkittävänä juhlapaikkana alueella. Chaîne des Rôtisseurs Savon voutikunta ottaa ilolla vastaan neljännen kilpiravintolan alueelleen. Hienointa on, että kilven luovutus saadaan tehdä Puikkarin 150-vuotisjuhlavuoden yhteydessä", Juhani Simpanen iloitsee.

Puijonsarvessa ollaan ylpeitä tunnustuksesta

”Uutinen meille myönnetystä kilvestä sai koko Puikkarin väen rinnat rottingille! Otamme kilven vastaan kunnianosoituksena laadukkaan ruoan parissa tekemästämme hyvästä työstä. Ja meillähän on täällä ihan uskomaton porukka tätä työtä tekemässä. Tunnustus motivoi meitä myös entistä parempaan tekemiseen jatkossa”, Original Sokos Hotel Puijonsarven keittiöpäällikkö, Maître Rôtisseur Toni-Pekka Karjalainen toteaa.

Historialliseen puurakennukseen sijoittuvan kokous- ja tapahtumakeskus Puikkari Conferencen tyylikkäät tilat mahdollistavat niin kokousten, konferenssien ja messujen kuin jopa yli 200 vieraan illallisjuhlien järjestämisen.

”Puikkari Conferencen ruokafilosofia painottaa laadukkaita, kotimaisia raaka-aineita ja suosii paikallisuutta. Huolella mietityt makukokonaisuudet ovat sesongin raaka-aineiden ja kokin luovuuden muodostama kombinaatio”, Karjalainen avaa.

150-vuotisjuhlamenu kunnioittaa talon historiaa

Original Sokos Hotel Puijonsarvi täyttää 150 vuotta joulukuussa 2023. Juhliminen aloitettiin jo syyskuussa 2023, ja juhlavuosi jatkuu vuodelle 2024. Tammikuun 27. talossa järjestetään upea Rôtisseurs-gaala juhlavuoden menuineen. Tilaisuudessa Johanna Hornborg-Ojala luovuttaa Chaîne des Rôtisseurs -kilven Puikkari Conferencelle.

Ainutlaatuiselle illalliselle myydään ennakkoon rajoitettu määrä lippuja. Lipunmyynti alkaa pian.

”Juhlavuoden menu kunnioittaa talomme historiaa, sen pitkiä kulinaarisia perinteitä ja paikallisia raaka-aineita. Esimerkiksi alkuun tuleva keittiön tervehdys on paikallisen leipomon mallasleivälle tehty paahtopaistivoileipä, joka juontaa juurensa 100 vuoden taa, jolloin ravintolassa ei saanut nauttia alkoholia tyhjään vatsaan. Yökerho Puikkarin historiaa taas tuodaan esiin syötävässä Bloody Mary -drinkissä. Menu jatkuu muun muassa lähikaritsan lihalla sen eri muodoissa”, keittiöpäällikkö Karjalainen kertoo.

Seurahuoneen saleista ikoniseksi tapahtumataloksi

Original Sokos Hotel Puijonsarven juhlatiloissa on nautittu elämän säihkyvistä juhlahetkistä kolmella eri vuosisadalla. Hotellin tarina sai alkunsa jo vuonna 1873, kun ravintola Kuopion Seurahuone avautui Maaherrankadulle. Tutustu historiaan täällä.

Lisätietoja: Toni-Pekka Karjalainen, keittiöpäällikkö, Original Sokos Hotel Puijonsarvi.

puh. 044 719 7983, toni-pekka.karjalainen@sok.fi

Chaîne de Rôtisseurs on kansainvälinen gastronominen järjestö, jonka

toiminnan lähtökohtana on yhdistää alan harrastajat ja ammattilaiset. Rotisseurs-kilpi on kansainvälisesti tunnettu kokonaisvaltaisen laadun tunnus, lupaus elämyksestä ja ruokanautinnosta.

Original Sokos Hotel Puijonsarven keittiöpäällikölle Toni-Pekka Karjalaiselle myönnettiin Maître Rôtisseur -arvo elokuussa 2023. Arvonimen voi saada laadukkaasta ruoastaan tunnetussa Rôtisseur -kilpiravintolassa työskentelevä, kollegoidensa arvostama ja suosittelema keittiöalan huippuammattilainen. Karjalainen toimii myös Suomen kokkimaajoukkueen eli Culinary Team of Finland ry:n hallituksessa.

Original Sokos Hotel Puijonsarvi on savolainen hotelliklassikko ja monipuolinen tapahtumatalo Kuopion keskustassa, Snellmanin puiston vierellä. Hotellissa on 293 huonetta, neljä ravintolaa, juhlasali Puikkari ja 20 tapahtumatilaa. Hotelli hehkuu historiaa nykypäivän iloiseen ja moderniin savolaiseen elämänmenoon yhdistettynä. Talo on kuin runsauden sarvi, jonka eri tiloista ja palveluista voi ammentaa elämyksiä vieraiden arjen ja juhlan jokaiseen hetkeen.