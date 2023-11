Harjanne ja Diarra: työmarkkinat kaipaavat reiluja uudistuksia – ei sanelupolitiikkaa

– Työmarkkinoita tulisi uudistaa ajan tarpeisiin reilusti ja tasapainoisesti, ei luottamuksen ja yhteiskuntarauhan kustannuksella. Työmarkkinoille tarvitaan lisää joustoja, mutta uudistaessa on huolehdittava neuvotteluvallan tasapainosta työnantajien ja työntekijöiden välillä. Naisvaltaisia matalapalkka-aloja ei saa kahlita palkkakuoppaan, linjaa Atte Harjanne.

Harjanne ja Diarra muistuttavat, että hallituksen esitykset muodostavat kokonaisuuden sekä rakenteeltaan, menettelyltään että esittelyaikataulultaan.

– Vihreä eduskuntaryhmä ei todellakaan kannata hallituksen työmarkkinapolitiikan kokonaisuutta, joka on epätasapainoinen ja rikkova. Puhe pohjoismaisesta työmarkkinamallista on tietoista sumutusta, kun tosiasiassa poimitaan vain rusinoita pullasta, Diarra huomauttaa.

Osa linjauksista on kirjoittajien mukaan yksittäisinäkin vastustettavia.

– Ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus pitäisi hallituksen suoriltaan hylätä. Sillä ei ole ainakaan positiivisia työllisyysvaikutuksia, mutta se kurjistaa erityisesti suorittavien alojen työntekijöiden elämää, Harjanne kirjoittaa.

– Ajatus naisvaltaisten alojen matalien palkkojen naulaamisesta pysyväksi tilaksi sitomalla valtakunnansovittelijan kädet on täydellisen epäreilu. Lakkosakkojen kohdentaminen yksilöihin näyttää yritykseltä pelotella työntekijöitä. Nämä molemmat on syytä torpata, Diarra jatkaa.

Osassa hallitusohjelman linjauksia on vihreiden mukaan enemmän potentiaalia.

– Paikallista sopimista on perusteltua lisätä, mutta sitä tulee tasapainottaa vahvistamalla luottamusvaltuutetun roolia ja säätämällä työntekijöiden tulkintaetuoikeus paikallisiin työehtosopimuksiin, kuten asia Ruotsissa on, toteaa Harjanne.

– Myös ansiosidonnaista on syytä uudistaa, sillä nykyisellään se on liiaksi keski- ja hyvätuloisille ohjautuva tulonsiirto ja voisi kannustaa tehokkaammin työllistymiseen. Yhdenvertaisuuden kannalta on ongelmallista, etteivät kassoihin kuulumattomat ole sen piirissä. Onkin hyvä, että hallitus aikoo selvittää universaalin mallin edellytykset, Diarra kirjoittaa.



