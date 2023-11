Keskon historiateos Rohkea kauppajätti ilmestyy 5.12. – Tervetuloa media-aamiaiselle K-Kampukselle!

ROHKEA KAUPPAJÄTTI – KESKON HISTORIA 1940–2022 -kirja ilmestyy tiistaina 5. joulukuuta. Tervetuloa silloin media-aamiaiselle kello 9.30–11.00 K-Kampukselle Helsingin Kalasatamaan (Työpajankatu 12).

Rohkea kauppajätti on tarina Pohjois-Euroopan johtavasta kauppakonsernista ja yhdestä Suomen suurimmasta yrityksestä. Kesko on ollut jo yli 80 vuotta mukana suomalaisten elämässä ja on sitä myös vahvasti tänä päivänä. Historioitsija Anitra Komulaisen kirjoittama teos on myös mielenkiintoinen kuvaus kaupan alan historiasta ja kaupan toiminnasta tämän päivän Suomessa.

Mediatilaisuudessa paikalla ja haastateltavissa ovat Keskon pääjohtaja Mikko Helander sekä kirjan kirjoittanut Anitra Komulainen.

(Aamupalaa tarjolla kello 9.30 alkaen, tilaisuuden puheosuus alkaa kello 10.)

Yst ilm tilaisuuteen: reetta@siltalapublishing.fi.