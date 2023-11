Tampereen Hatanpään, Tammelakeskuksen ja Tipotien sosiaali- ja terveysasemilla rokotuslauantai yli 75-vuotiaille 18.11.2023

Rokotuksia annetaan walk in -periaatteella eli ajanvarausta ei tarvita ja rokotukset annetaan saapumisjärjestyksessä. Osallistujien on hyvä varautua jonottamaan. Samalla kertaa annetaan sekä korona- että influenssarokotus.

Jos walk in -rokotukseen tulevalla on rokotusaika varattuna myöhemmälle ajankohdalle, ajanvaraus perutaan rokotuksen yhteydessä. Tarkoituksena on järjestää vastaavia rokotustapahtumia yli 70-vuotiaille seuraavana lauantaina 25.11.2023. Niistä tiedotetaan erikseen, kun järjestelyt ovat selvillä.



Uusia rokotusaikoja avataan Pirkanmaalla sitä mukaa kuin uusia rokotteita saadaan. Esimerkiksi Pirkkalan sosiaali- ja terveysasemalla rokotuksia annetaan ajanvarauksella lauantaina 18.11.2023 pirkkalalaisille riskiryhmiin kuuluville. Pirkkalalaiset voivat varata ajan sähköisessä asioinnissa, terveysaseman chatissa tai soittamalla numeroon 03 384 5024 ma–pe klo 9–14.



Ajantasaiset tiedot rokotuksista julkaistaan osoitteessa pirha.fi/rokotukset.