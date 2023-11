Lenovo tuo markkinoille ThinkStation P8:n, jossa on AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-sarjan suorittimet ja NVIDIA RTX -grafiikka

ThinkStation P8 perustuu palkitun P620:n, maailman ensimmäisen AMD Ryzen Threadripper PRO -prosessoreilla varustetun työaseman perintöön. Siinä on optimoitu lämpösuunnittelu Aston Martinin designin inspiroimassa rungossa, ja siinä yhdistyvät Lenovon työasemien luotettavuus, asiakaskokemus ja innovaatiot sekä AMD:n ja NVIDIA®:n tarjoama laskenta-arkkitehtuuri. ThinkStation P8 nostaa rimaa intensiivisten työkuormien osalta useilla eri osa-alueilla, joissa korostuu tulospohjainen työnkulun ketteryys.

"Ymmärrämme, että asiakkaamme tarvitsevat korkealaatuisia työasemia, jotka voivat mukautua heidän muuttuviin ja erilaisiin tarpeisiinsa. Teimme yhteistyötä AMD:n ja NVIDIAn kanssa luodaksemme ThinkStation P8 -työaseman, jossa yhdistyvät teho, joustavuus ja enterprise-luokan ominaisuudet”, sanoo Rob Herman, joka on työasemien tuoteryhmän johtaja Lenovolla.

"ThinkStation P8 on suunniteltu tarjoamaan vertaansa vailla olevaa suorituskykyä ja skaalautuvuutta, olipa kyse sitten monimutkaisten simulaatioiden suorittamisesta, näyttävien grafiikoiden renderöinnistä tai uusimpien tekoälysovellusten kehittämisestä. Lisäksi Lenovon sertifikaattien, tietoturvan ja tuen ansiosta voi luottaa ThinkStation P8:n ylittävän sille asetetut odotukset."

Joustavat ja monipuoliset ThinkStation P8 -toimialaratkaisut

Arkkitehtuurin, tekniikan, median ja viihteen, terveydenhuollon, koulutuksen ja tutkimuksen kaltaisilla aloilla työskentelevät ihmiset tietävät, että tehokas ja luotettava työasema on ratkaisevan tärkeä liiketoiminnan menestyksen kannalta. Monimutkaisten ja vaativien tehtävien kuten tietointensiivisten työvirtojen, reaaliaikaisten grafiikkasovellusten tai tekoälymallien kehittämisen käsittely kuuluu olennaisena osana näille aloille, ja käyttäjät ovat riippuvaisia helposti mukautettavista laadukkaista työasemista.



ThinkStation P8 on suunniteltu näitä haastavimpia työtehtäviä varten. Sen parannettu lämpösuunnittelu, joka on kehitetty yhteistyössä Aston Martinin kanssa, antaa mahdollisuuden käyttää tehokkaita AMD-suorittimia ja NVIDIA RTX -ammattilaisnäytönohjainoptioita nopeammin ja pidempään, minkä ansiosta P8 on ihanteellinen kaikkein monimutkaisimpienkin työvaiheiden läpiviemiseen.

Lenovo ThinkStation P8 toimii uusimmilla AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-sarjan prosessoreilla, jotka on rakennettu johtavaan 5 nm:n "Zen 4" -arkkitehtuuriin ja joissa on jopa 96 ydintä ja 192 säiettä, ja se menestyy erittäin intensiivisissä ympäristöissä, kuten building information modelling (BIM) -työprosesseissa, ohjelmistokehitysprojekteissa tai tuotteen elinkaaren hallinnassa.

Uusi tyylikäs ja tukeva runko tarjoaa suurempia Platinum-luokiteltuja virtalähdevaihtoehtoja vaativampien laajennusominaisuuksien käsittelemiseksi. Se voi esimerkiksi tukea jopa kolmea NVIDIA RTX 6000 Ada Generation -näytönohjainta, mikä auttaa lyhentämään valmistumiseen kuluvaa aikaa grafiikkaintensiivisissä sovelluksissa, kuten reaaliaikaisessa ray tracing- tai videorenderöinnissä, simuloinnissa tai tietokoneavusteisessa suunnittelussa. Yhdistetty teho auttaa myös immersiivisten ympäristöjen hallinnassa, esimerkiksi AR/VR-sisällön luomisessa ja kehittyneiden tekoälymallien kehittämisessä.

"Olemme mielissämme voidessamme käyttää uusimmissa ThinkStation P8 -työasemissa huippuluokan AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-sarjan suorittimia, jotka tuovat johtavan suorituskyvyn ja kaistanleveyden yhä monimutkaisempien työnkulkujen hallintaan", sanoo Jason Banta, AMD:n varatoimitusjohtaja ja pc-yksikön johtaja.

"Arkkitehdit, insinöörit, graafikot ja tekoälymallien kehittäjät saavat nauttia tehosta, joustavuudesta ja luotettavuudesta, jonka ThinkStation P8 AMD:n avulla tarjoaa."

"Lenovo ThinkStation P620 AMD Threadripper PRO -teknologialla on ollut ehdoton ase 3D-animaatio- ja kehitystyöllemme viimeisten kahden vuoden aikana", sanoo DreamWorks Animationin CTO Bill Ballew. "Odotamme nyt huomattavasti nopeampia iteraatioita, jotka pohjautuvat AMD Threadripper PRO 7000 WX -sarjalla varustetun uuden ThinkStation P8 -työaseman entistä parempaan suorituskykyyn tulevana vuonna."

Tekoälyä yrityksiin

Datatieteeseen ja generatiiviseen tekoälyyn liittyvien työnkulkujen kehitys on yhä riippuvaisempi tehokkaista CPU- ja GPU-komponenteista. Kun datakokonaisuudet kasvavat ja muuttuvat yhä mutkikkaammiksi, tekoälyasiantuntijoiden on tasapainotettava työnkulun ketteryyttä, oivalluksiin kuluvaa aikaa ja pilviratkaisujen kustannustehokkuutta, jotka ovat usein kustannuksiltaan liian kalliita mittakaavassa. Tietoturva ja tiedonhallinta ovat myös huolenaiheita, jotka aiheuttavat tarvetta tehokkaampaan laskentaan arvokkaiden tekoälyyn keskittyvien ammattilaisten käsissä.

Lenovon työasemat soveltuvat erinomaisesti tekoälydatan valmisteluun, datan puhdistukseen, visualisointiin, mallien valintaan, mallin pisteytykseen, mallin harjoitteluun ja hienosäätöön, jotka voivat viedä merkittävän osan datatieteilijän työnkulusta. Suuret kielimallit (LLM) vaativat tehokkaita NVIDIAn GPU:ita koulutukseen ja virittämiseen yrityksen omistamassa datassa. Uusimmat suorittimet ja tekoälyyn optimoidut NVIDIAn näytönohjaimet ovat mukana koko ThinkStation- ja ThinkPad™-työasemavalikoimassamme, ja NVIDIA AI Enterprise, joka on end-to-end-ohjelmistoalusta tuotannollista tekoälyä varten, antaa organisaatioille mahdollisuuden työskennellä omien tietojensa parissa turvallisessa hiekkalaatikossa henkilökohtaisessa supertietokoneympäristössä. Lue lisää siitä, miten työasemat voivat tuottaa todellista arvoa tekoälyn, datatieteen ja data-analytiikan työnkuluissa Lenovon blogista.

Kattavat ThinkStation P8 -työasemakokoonpanot

AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 WX-sarjan suorittimien ja NVIDIA RTX Ada Generation -näytönohjainten lisäksi ThinkStation P8:ssa on ISV-sertfikaatit1 sekä Windows 11- sekä Linux-käyttöjärjestelmätuet2. Siinä on useita tallennus- ja laajennusominaisuuksia, jotka mahdollistavat joustavat ja räätälöidyt kokoonpanot. Hyvin mukautettavien vaihtoehtojen ansiosta käyttäjät voivat valita parhaat komponentit monimutkaisten ja vaativien tehtävien hoitamiseksi helposti ja tehokkaasti. Lisäksi helppokäyttöisyys ja työkaluton huollettavuus takaavat tulevaisuuden skaalautuvuuden ja monien komponenttien nopean vaihdon.

P8-työasemaan mahtuu jopa seitsemän (7) M.2 PCIe Gen 4 SSD-kiintolevyä RAID-tuella tai jopa kolme (3) kiintolevyä suurikapasiteettista tallennustilaa3 varten, jopa 2 teratavua4 DDR5-muistia okta-kanavatuella ja seitsemän (7) PCIe-paikkaa, mukaan lukien kuusi (6) PCI Gen5 -kiintolevypaikkaa, jotka mahdollistavat nopeamman liitettävyyden, alhaisemman viiveen ja suuremmat laajentumismahdollisuudet, ja se sisältää myös sisäänrakennetun 10 Gigabit Ethernetin, joka eliminoi käytännöllisesti katsoen kaikki verkon pullonkaulat.

ThinkStation P8, kuten kaikki Lenovon työasemat, sisältää sisäänrakennetun laitteistonvalvonnan ThinkStation Diagnostics -ohjelmiston kautta, ja Lenovo Performance Tuner tuo lukuisia profiileja monien ISV-sovellusten optimoimiseksi. ThinkStation P8 tukee myös Lenovon ThinkShield™-turvatarjoomaa tuoden kattavan suojan BIOSista pilvipalveluun. Lisäksi tiukat testausstandardit, Premier-tuki ja laajennetut takuuvaihtoehdot antavat asiakkaille varmuuden siitä, että työasema toimii luotettavasti ja turvaa heidän investointinsa. Investointia voidaan hallita edelleen Lenovo TruScale™ -palvelun avulla, joka yksinkertaistaa täysin integroitujen it-ratkaisujen hankintaa, käyttöönottoa ja hallintaa, jotka kaikki toimitetaan palveluna helposti skaalautuvan pay-as-you-go -mallin mukaan.

Uusi ThinkStation P8 AMD Ryzen Threadripper PRO WX-sarjan suorittimilla ja NVIDIA RTX -grafiikoilla tulee näillä näkymin myyntiin Suomessa tammikuun lopulla 2024 ja hinta on alkaen 3 700,00 euroa (ei sis. alv.)5.

Lisätietoja uutuudesta ja muista Lenovon työasemista osoitteessa www.lenovo.com/workstations.

1 For a complete list of ISV certifications, visit http://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/

2 Select operating system versions available via preload or certified support

3 Any combination of storage to equal maximum storage drives; additional hardware may be required

4 1TB available at launch, 2TB will be supported through a future update

5 On-shelf dates may vary by geography and certain configurations may only be available in select markets. All offers subject to availability. Lenovo reserves the right to alter product offerings, features and specifications at any time without notice