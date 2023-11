Tiedote: WSOY:n kevään 2024 kirjat on julkistettu

Kotimainen kaunokirjallisuus

Tommi Kinnusen Kaarna on tiheätunnelmainen romaani naisten sodasta, luopumisen vaikeudesta ja siitä, kuinka kuoleman läheisyys muuttaa ihmistä. Kinnusen esikoisromaanin Neljäntienristeyksen juhlapainos juhlistaa 10-vuotiasta modernia klassikkoa. Teoksen esipuheen on kirjoittanut kustantaja Anna-Riikka Carlson.

Irene Kajon esikoisromaani Yhdellä meistä on kokemus epäasiallisesta kohtelusta kuvaa taidemaailmassa koettua hyväksikäyttö- ja väkivaltatapausta. Vy Tramin Stigma on tragikoominen sukupolviromaani itsensä määrittelemisestä.

Nelly Juulia Kärkkäisen ja Gitta Oksasen Läpimeno on koskettava romaani tahattomasta lapsettomuudesta sekä äidin ja tyttären yhteisestä matkasta. Katja Kaukosen Pitkä ikävä on romaani avioliitosta ja linnoitussaaresta, joka yhdistää ja erottaa. Anne-Maria Latikan Valonkehrääjä on lumoavan kaunis romaani sukupolvet ylittävän trauman vallasta. Sinikka Vuolan Myrskyn anatomia on rikas, ajaton ja monitulkintainen romaani tyhjyydestä, jota ei voi täyttää, sekä tuulesta, joka kulkee minne tahtoo.



Juha Ruusuvuoren Keskusteluja vainajien kanssa on koominen, hauska ja vauhdikas matka läpi romaanin päähenkilön, Juha Ruusuvuoren, suvun ja Suomen historian. Sampo Terhon Stalingradin viemärit on historiallisesti tarkka, poliittiseksi trilleriksi yltyvä suurromaani siitä, kuinka tavalliset saksalaiset saatiin tukemaan natsismia, vihaa, valehtelua ja väkivaltaa. Vera Valan Kaksoissotilas on Salla Kotka -sarjan kolmas osa. Jussi Sudenlehden Mellakka on rikkinäinen kertomus muistista ja itsenäisyydestä sekä ihmisen tarpeesta omaan tilaan.



Maija Kajannon viihderomaani Sitruunakevät on neliosaiseksi kasvaneen Kahvila Koivu -sarjan päätösosa.



Markku Envallin Rajan kahta puolta on tekijänsä kymmenes esseekokoelma. Tuukka Pietarisen Sitruunahappokierto on kiitetyn tekijän kolmas runoteos. Anja Erämajan kuudes runoteos Kuumat oltavat sisältää runoja tukalista tilanteista.

Huhtikuussa julkaistaan uusintapainoksena Eeva Kilven esikoisrunokokoelma Laulu rakkaudesta ja muita runoja sekä Tähdet ovat alkaneet näkyä -teos, joka sisältää kolme aikaisemmin ilmestynyttä muistikirjaa.

Suomennettu kaunokirjallisuus



Veitsi – Mietteitä murhayrityksen jälkeen on Booker-palkitun Salman Rushdien koskettava, omakohtainen kertomus puukotuksen uhriksi joutumisesta ja siitä selviämisestä. Matkalainen on Ulrich Alexander Boschwitzin (1915–1942) järkyttävä aikalaistodistus Saksan juutalaisvainoista. Käsikirjoitus löydettiin 80 vuotta Boschwitzin kuoleman jälkeen ja on sittemmin käännetty yli 30 kielelle. Nobel-palkitun Patrick Modianon Chevreusen vuodet on aavemainen kuvaus ajan arvoituksista ja muistin heijastumista. Palkitun argentiinalaisen kulttikirjailijan, Mariana Enríquezin, uusin teos on novellikokoelma Sängyssä tupakoimisen vaarat. Johanna Frid kirjoittaa terävän ironisesti anopin ja miniän suhteesta romaanissaan Haraldin äiti. Valon aseet on odotettu viides osa Ken Follettin historiallisessa romaanisarjassa.

Joanna Quinnin Valaanluuteatteri on upean vastaanoton maailmalla saanut historiallinen romaani 1900-luvun Englannista. Emilia Hartinja Taipumattomat kertoo suvun naisista ja noituudesta. Lumeenkylväjät on saamelaisen Tina Harneskin suureen suosioon noussut koskettava ja hauska esikoisromaani. Chung Serangin Sisunin maailma on lämminhenkinen perhetarina Etelä-Koreasta. Perhesuhteita käsittelee myös Queenien kirjoittaja Candice Carty-Williams toisessa romaanissaan Hyvä tyyppi.

Ruotsalaiskirjailija Frida Skybäck debytoi dekkaristina tunnelmallisella Musta lintu -romaanilla. Rekke ja Vargas jatkavat rikosten ratkaisemista David Lagercrantzin uuden sarjan toisessa osassa, Nainen menneisyydestä. Sofie Sarenbrantin Emma Sköld -sarja etenee jo 11. osaan, Parasiitti. Ruotsalaista laatujännitystä tarjoaa myös Stefan Ahnhemin Vaihto.

Muita kevätkauden jännäriuutuuksia ovat Gillian McAllisterin Sinä yönä, Romy Hausmannin Verenpuna, C. J. Tudorin Saarroksissa, Tana Frenchin Hylkymaa ja Peter Robinsonin Yli synkän virran.

Rebecca Yarrosin Siivenisku (alkus. Neljäs siipi) on maailmalla suursuosion saavuttanut, lohikäärmetaistelijoista kertova sarjanavaus. Italialainen tyttö Brooklynissa on historiallista viihdettä Santa Montefioren tapaan. TikTok-hitti Kiltin tytön kompleksi aloittaa Elle Kennedyn Avalon Bay -sarjan. Colleen Hooverin Muistoja hänestä tarjoaa lisää romanttista draamaa, ja Jennifer Weiner viihdyttää romaanilla Kesäparatiisi. Emma Hambergin hersyvä Au revoir ja näkemiin, Agneta jatkaa keski-ikäisen ruotsalaisnaisen seikkailuja Etelä-Ranskassa. Joen erottamat on Cornwalliin sijoittuva romanttinen ja historiallinen romaani Liz Fenwickiltä.

Saataville tuodaan myös klassikot Jane Austenin Viisasteleva sydän ja George Orwellin vuonna 1984.

Tietokirjat

Anna-Riikka Carlsonin Rakas Eeva Kilpi – Nämä juhlat jatkuvat vielä kertoo kahden eri ikäisen ystävän sielukkaista kohtaamisista ja Eeva Kilven monivaiheisesta, pitkästä elämästä.

Johanna Aatsalon Paljastu – Tarina dopinginuutisesta ja toimittajasta, joka haluttiin vaientaa on tarinallinen tietokirja nuoren toimittajan kujanjuoksusta totuuden puolesta sekä oikeusmurhasta. Ann-Mari Leinosen Suomalaistaistelijana Ukrainassa kertoo sodan raa'asta todellisuudesta suomalaissilmin. Jenni Kirves He selvisivät sodasta kertoo sodan kauheudesta ja sodan jälkeisistä painajaisista mutta ennen kaikkea toivosta, läheisyydestä ja toipumisesta. Seppo Salmisen ja Leena Hirvosen Kirurgina Ruandassa on suomalaisen rohkean kenttäkirurgin muistelmateos Ruandan kansanmurhan keskeltä. Terhi Hautamäen Hanna Nohynek – Peloton on seikkailijan, tieteentekijän, inspiroivan feministin ja tienraivaajan elämäkerta, joka avaa myös kunnianhimoisen Nohynekin arkea. Suvi Larun ja Johanna Elomaan Lupasin sinulle rakastaa – Koskettava tositarina rakkaudesta, tappavasta sairaudesta ja toivosta on kuvaus periksiantamattomasta aivosyöpätaistelusta ja siitä, miten löytää voima ja ilo elämään parantumattoman sairauden keskellä. Antti Helinin ja Kati Häkkisen Tuhansien hymyjen hotelli on inspiroiva tositarina ihmisestä, joka uskalsi lähteä tavoittelemaan unelmiaan ja perusti hotellin Thaimaahan, mutta joka joutui maksamaan unelmistaan kovan hinnan.

Lauri Ronkasen ja Reijo Ronkasen Hälytysajossa 2 – Pelastajien matkassa jatkaa palomies-ensihoitaja Reijo Ronkasen ja muiden helsinkiläispelastajien mieleenpainuvia tarinoita. David Gogginsin Läpi harmaan kiven – Hallitse mielesi ja onnistu mahdottomassa kertoo lohduttomista oloista eliittisotilaaksi ja ultrajuoksijaksi nousseen Gogginsin uskomattoman tarinan ja elämänopit. Kati Pukin ja Tomi Långstedtin Vankina Thaimaassa kertoo huumekauppaan sotkeutuneen suomalaisnuorukaisen tarinan ja näyttää thaimaalaisten vankiloiden epäinhimilliset olot. Sue Black tarkastelee kirjassaan Luuhun kirjoitettu – Mitä luumme kertovat meistä kuolemamme jälkeen oikeusantropologin silmin, millaisia jälkiä elämä jättää luihimme ja mitä kaikkea niistä voidaan selvittää. Staffan Bruunin Suomen kallein asianajaja – Zacharias Sundströmin elämä ja teot tarjoaa poikkeuksellisen kurkistuksen rahan ja vallan kulisseihin. Kari Enqvistin Tulivuoren varjossa– Löytöretkellä identiteettiä etsimässä pohtii identiteettiä, paikkaa ja maailmanaikaamme Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksen johdattelemana. Joonas Konstigin Hyvät naiset ja herrat – Tyyli, käytös ja sydämen sivistys -teoksessa tekijä jakaa lukijalle kaiken sen, mitä on tavoista ja tyylistä oppinut.

Andrew Hardingin Kylä, joka ei luovuttanut – Elämää, kuolemaa ja vastarintaa Ukrainassa on uskomaton tositarina eteläukrainalaisen pikkukaupungin tavallisista asukkaista, jotka uhmasivat suurempaa vihollista kekseliäisyydellä ja rohkeudella.



Antti Tuiskun Mayhem – viimeinen kiertue -teos pohjautuu jäähyväiskiertueen aikaisiin koskettaviin päiväkirjamerkintöihin, joissa podetaan luopumisen tuskaa, jätetään haikeita jäähyväisiä ja innostutaan uudesta ja arvaamattomasta. Runsaasti kuvitetun teokset valokuvat on ottanut valokuvaaja Hanna Minja Nousiainen.

Selma Lähteenmäen Eläinten turvakoti Tuulispää kertoo Suomen ensimmäisestä ja isoimmasta tuotantoeläinten turvakodista, jossa kovalta kohtalolta pelastetut eläimet saavat elää luonnollisen elämänsä loppuun asti, ei ihmisiä varten vaan ihmisen hoivassa.

Mari Moilasen Tölkkiruokaa on sopiva sekoitus helppoja arkiruokareseptejä sekä hurmaavia viikonloppu- ja vierastarjottavia, jotka valmistuvat tutuista ja vähän tuntemattomammistakin säilykkeistä.

Sara Parikan Mutkatonta &; maukasta on arjen pelastava keittokirja, jonka herkulliset reseptit ovat läpäisseet lapsiperheen stressitestin.

Kirsi Etulan, Sunna Valkeapää-Ikolan ja Krista Keltasen Helmat 2 – Meille molemmille on Mekkotehdas-kirjoista tunnettujen tekijöiden ompelu- ja kaavakirja, jossa on kuuden ihastuttavan mekkomallin lisäksi ohjeet hameeseen, shortseihin, haalariin, toppiin ja huppariin. Linka Neumannin Norjalaisia lastenneuleita antaa ohjeet hänen valloittaviin villapaitoihinsa nyt myös perheen pienimmille.

Palkittu designpariskunta Saana ja Olli ovat suunnitelleet upean, coffee table book -henkisen, täytettävän Vauvakirjan tunnistettavalla tyylillään. MUUMI: Venekirja on Tove Janssonin kuvituksia ja tekstikatkelmia sisältävä, Leena Paasion kirjoittama ja Petteri Mattilan kuvituksilla rikastettu koko perheen veneilyopas.

Lasten- ja nuortenkirjat

Vuosi 2024 on kirjailija-akateemikko Kirsi Kunnaksen syntymän satavuotisjuhlavuosi, jonka kunniaksi julkaistaan Pia Krutsinin toimittama ja Jani Ikosen kuvittama runokimara Haitulan taikahattu. Sanataidetehtäviäkin sisältävässä kirjassa on Kunnaksen runojen lisäksi Hannu Hirvosen, Niillas Holmbergin, Pia Krutsinin, Aura Nurmen, Laura Ruohosen, Annika Sandelinin, Tuukka Sandströmin ja Johanna Venhon tätä kokoelmaa varten kirjoittamat runot. WSOY tuo keväällä saataville myös koko joukon Kunnaksen kirjoittamia lastenkirjoja.

Pienet lapset

Designerpariskunta Saana ja Olli ovat tehneet ajattoman kauniin täytettävän Vauvakirjan. Maaret Kallion kirjoittamat ja Kati Vuorennon kuvittamat ihastuttavat vauvarunot jatkuvat Kuiskaan sinulle salaisuuden -kirjassa. Salla Savolainen riemastuttaa työmaita käsittelevän sarjansa uudella pahvikirjalla Betonihommissa. Kaija Pannulan ja Silja-Maria Wihersaaren vauhdikkaassa Nukkumaan, Vappu ! -kuvakirjassa Vappu ei millään me rauhoittua yöunille. Tuutikki Tolosen ja Anne Vaskon Salaiset kutsuu leikkimään kodin erikoisten otusten kanssa. Perhe-elämän roiskahtelevia tunteita kuvaa Maria Vilja kuvakirjassaan Kesän ainoa kaunis päivä. Kirsi Alanivan ja Marjo Nygårdin Elli ja sata napaa kuvaa erilaisia kehoja lempeän arvostavasti.

Pienten hoksottimet laittaa raksuttamaan Herra Tossavainen – Etsi ja löydä (Astrid Lindgren, Ingrid Vang Nyman), Melukylän eläimet -ensikirja (Astrid Lindgren, Ilon Wikland) ja CoComelon: 100 ensimmäistä sanaa. Tove Janssonin Muumilaaksoon pääsee uppoutumaan näissä kirjoissa: Muumi ja kaukainen seikkailu, Urhoollinen muumipeikko, Muumien ISO kuvasanakirja: Kirjaimet, Muumipappa on ROHKEA ja Nipsu on ARKA.

5+-vuotiaat

Pirjo-tädin ja Sanna-tädin iltasatuja on näyttelijäkaksikko Pirjo Heikkilän ja Sanna Stellanin kirjoittama ja Tiina Konttilan kuvittama hersyvän hauska loppukevennys jokaiseen iltaan. Meri Savosen, Satu Koiviston ja Parvati Pillain Kettulan kahvila: Pelli-pupun syntymäpäivät aloittaa uudenlaisen satukeittokirjojen sarjan resepteineen ja ideoineen. Tunne- ja kaveritaitoja pohditaan tarinan lomassa Maaret Kallion, Susanna Ruuhilahden ja Julia Savtchenkon vauhdikkaassa uutuudessa Murkens: Kaikkien aikojen juhlat. Roope Lipastin ja Emiel Inkeri Nikulan Kopterijengi T-RX jatkuu neljännellä osalla, Apujoukot aavikolla. Lipastin ja Harri Oksasen Lätkä-Laurin kesälajit on tietokirja kesäurheilulajeista. Nollis – Kallis nokkonen ja muita kertomuksia on Tuomas Marjamäen ja Antti Nikusen Arvid Lydecken -palkitun kirjan jatko-osa.

Lindgren-klassikko Se pikkuinen Lotta ilmestyy uusilla, Cecilia Heikkilän kuvituksilla. Camilla Brinckiltä saadaan Musse ja Helium: Aika nukkua ja Musse ja Helium Uusi seikkailu 1: Salainen maailma. Jonna Björnstjernan vinkeää sarjaa jatkaa Kertomuksia merkillisestä kaniperheestä: Avaruusoliot. Ihmeellinen aika on Emily Akkermansin ja Jan Bieleckin tutkimusmatka aikaan ja sen olemukseen.

Alakouluikäiset

Silja Sillanpää ja Pasi Pitkänen yhdistävät voimansa lumoavaa mystiikkaa vilisevässä Ouroboros: Sateenkaarikäärme -romaanissa. Timo Parvelan ja Mari Luoman Melkein mahdoton tehtävä jatkuu itsenäisellä osalla Castorin sydän. Kirjailija-kuvittaja Mari Luomalta ilmestyy myös Mysteerimestarit Olivia ja Icarus 1: Mintun makuinen murha. Fanitettu tubettaja Venny Helén aloittaa Kaisa Pirttisen kanssa Rambon talli -heppasarjan, jonka ensimmäinen osa on nimeltään Kadonneiden hevosten mysteeri. Höpersankarit 2: Höperit vastaan Superit on Ernest Lawsonin ja Maria Makkosen uusi huumoripläjäys. Allun seikkailut jatkuvat Jukka-Pekka Palviaisen ja Christel Rönnsin Allu ja harrastusrumba -kirjassa.

Lukupaloissa ilmestyvät Henna Helmin ja Reetta Niemensivun Villi tulee taloon sekä Roope Lipastin ja Mari Luoman Aavepartio ja kaamea kummituskyyti. Tietopalat-sarjassa ilmestyy neljä kirjaa: Jade Haapasalon ja Ari Vannaksen Hurjat luonnonmullistukset, Mikko Kalajoen ja Ville Salosen Vauhdikkaat kamppailulajit, Miina Mäen ja Sini Kuparisen Kiehtovat yöeläimet sekä Sara Lumpeen ja Ville Salosen Menneisyyden mysteerit. Timanttia tietoa -sarja jatkuu Vuokko Hurmeen ja Mari Ahokoivun Juhlakirjalla, ja Anne Muhosen Piirretään hahmoja! on inspiroiva opas kaikenlaisten otusten piirtämiseen.

Roald Dahlin ja Sibéal Pounderin Vonkka perustuu vielä kuluvan vuoden aikana ilmestyvään samannimiseen elokuvaan. Quentin Blaken kuvittama Dahl-klassikko Iso Kiltti Jätti ilmestyy uutena painoksena. Yuval Noah Hararin ja Ricard Zaplana Ruizin Pysäyttämätön ihminen -sarjan toinen osa selvittää Miksi maailma ei ole reilu. Tim Probertin palkittu Lightfall-fantasiasarjakuva saapuu Suomeen 1. osallaan Viimeinen liekki. Louie Stowellin LOKI-sarjassa päästään kolmanteen osaan, Pahisjumalan päiväkirja ja suosion sormus.

Erin Hunterin kirjamaailmassa ilmestyvät Soturikissat-sarjan Rikottu laki -saagan osa 5, Tähdetön Maa, ja osa 6, Valo usvassa; Uljasmaa: Hiekkakielten kirous 2: Myrkyn mahti sekä Pandojen valtakunta 3: Matka Lohikäärmevuorelle. Muita käännettyjä kirjauutuuksia alakouluikäisille ovat Rachel Renée Russellin Nolo elämäni: Olisinpa vaihto-oppilas ja Nolo elämäni: Olisinpa kesälomalla, Thomas Taylorin Aaveranta-sarjan päättävä Mermeduusa sekä Max Brallierin ja Douglas Holgaten Maailman viimeiset tyypit: Hirviöulottuvuus.

Yläkouluikäiset ja YA

Lanz Kalmar – Viimeinen perillinen on Mikko Kalajoen uuden toimintasarjan avausosa. Sateenkaariaiheita käsittelevältä Dess Terentjevalta ilmestyy säeromaani Zeno. Adam Silveran Ensimmäinen viimeinen päivä on jatkoa modernin YA-kirjallisuuden klassikoksi nousseelle Lopussa molemmat kuolevat -romaanille. Jennifer Lynn Barnesin bestseller The Inheritance Games: Salainen perijätär aloittaa viettelevän trilleritrilogian. Laatujännitystä nuorille tarjoaa myös Karen M. McManusin Yksi meistä on palannut. Norjalaisten Anne Gunn Halvorsenin ja Randi Fuglehaugin Royalteen-sarja jatkuu 4. osalla Teidän esteettinne.

Sarjakuvat

Kati Kovácsin sarjakuvaromaani Kaya on kertomus naisesta, vapauden kaipuusta ja rikoksesta. Marjane Satrapin toimittama sarjakuvakirja Nainen, elämä, vapaus kertoo Iranin naisten kansannoususta.